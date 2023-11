A Black Friday remek árakkal kecsegtethet, de rengeteg veszéllyel is

A Black November és a Black Friday alkalmából valószínűleg jóval többet böngészünk, keresgélünk vagy vásárolunk az interneten, azonban nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis ezzel együtt rengeteg támadási felületet is adhatunk. A HONOR összeszedett pár hasznos tippet arra, hogy biztonságban élvezhessük ki ne csak a vásárlást, hanem utána az ünnepeket is.

Fontos, hogy telefonunk és szoftvereink a legfrissebb verzión fussanak, így amint elérhető egy-egy új frissítés, gondoskodjunk arról, hogy legyen elég tárhelyünk letölteni. Számos támadási felület az okostelefonok védelmi rendszerén elkerülhető egy frissítéssel, ami olyan kritikus rést is lefedhet, amivel könnyen hozzáférhettek volna személyes adatainkhoz. A HONOR készülékei szerencsére folyamatosan kapnak új frissítéseket, illetve hardveres és szoftveres szinten is védik felhasználóikat az esetleges támadásoktól.

Ellenőrizzük az oldalakat

Mindig ügyeljünk arra, hogy biztonságos oldalra látogattunk-e. Az URL-ben a HTTPS kezdés jelzi azt, hogy a weboldal rendelkezik a szükséges tanúsítványokkal. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy minden olyan felület, aminél ez hiányzik, csaló oldal, de fontos az óvatosság. Ilyen felületen ha nem muszáj, ne adjunk meg személyes adatokat, mert könnyen lehet, hogy illetéktelenek is hozzáférhetnek.

Figyeljünk a csalókra és a csalásokra

Illetékteleneknek soha ne adjuk meg személyes adatainkat vagy bankkártyánkról információkat, akár e-mailben, akár telefonon keresnek. Egyre népszerűbbek a telefonos csalások, de mindig gondoljunk arra, hogy híváson keresztül egyik bank sem kérne el kritikus információkat. E-mailek esetén pedig ügyeljünk a feladóra, a helyes megfogalmazásra, a jó logókra és minden olyan árulkodó jelre, amiből kiderülhet: csalással van dolgunk. Az ilyen levelekben ne kattintsunk linkekre vagy töltsünk le programokat. Ugyan a HONOR gondoskodik a védelemről és a böngészőnk is figyelmeztethet a gyanús tartalmakról, de miénk a felelősség, hogy ezeket elkerüljük.

Ügyeljünk a biztonságos jelszavakra és egyéb intézkedésekre

Állítsunk be komplex jelszavakat, illetve figyeljünk arra, hogy legfontosabb fiókjainkhoz ne ugyanazokat a kódokat használjuk. Több HONOR készülék is lehetővé tesz biometrikus azonosítást, így éljünk ezekkel a lehetőségekkel: az ujjlenyomattal vagy az arcfelismeréssel. Emellett beállíthatunk kétlépcsős azonosítást azokhoz a fiókokhoz, ahol lehetséges, így nem csak a nem kívánt behatolásokat küszöbölhetjük ki, hanem a gyanús próbálkozásokról is értesülhetünk, hogy időben intézkedhessünk.