A bizonytalan külső környezet ellenére jó eredménnyel zárt a Mol tavaly

A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1773,9 milliárd forint (4,7 milliárd dollár) volt tavaly az előző évi 1071,9 milliárd forint (3,53 milliárd dollár) után – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

A vállalatcsoport a tavalyi utolsó negyedévben 438,8 milliárd forint (1,074 milliárd dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-t termelt, ami az előző negyedévinél 26 százalékkal alacsonyabb, 2021 utolsó negyedévében ugyanakkor 301,2 milliárd forintot (947 millió dollárt) tett ki az EBITDA.

A Mol fő piacának számító Kelet-Közép-Európában az ársapkák és különadók EBITDA-t érintő becsült hatása mintegy 1,6 milliárd dollár volt 2022-ben – jelezték.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki úgy fogalmazott: az ukrán háború és ellátásbiztonságra gyakorolt hatásai, a szabályozási környezet és a kiszámíthatatlan makrokörülmények példátlan kihívások elé állították a Mol-t. A tavaly elért kimagasló EBITDA még az extrém mértékű adók, ársapkák és szabályozói intézkedések mellett is lehetőséget biztosít a vállalat stratégiájában megfogalmazott transzformáció és fejlesztések végrehajtására – emelte ki.

Az elnök-vezérigazgató felidézte, hogy beruházásokat indítottak a zöld hidrogén gyártásának területén, és beléptek a hulladékgazdálkodásba, ami fontos lépés a társaság körforgásos gazdasággal kapcsolatos stratégiai céljainak elérése felé.

A tavalyi év minden szempontból próbatétel volt az iparág számára, de a Mol sikerrel vette az akadályokat, és mind működési, mind pénzügyi szempontból jól teljesített – kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt.

Az elnök-vezérigazgató szerint a 2023-as év sem lesz könnyebb. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Mol többszörösen bizonyított rugalmasságával és ellenállóképességével magabiztosan tudnak majd navigálni a bizonytalan időkben.

A Mol-csoport nettó eredménye 628,3 milliárd forint (1,66 milliárd dollár) volt tavaly az előző évi 526,1 milliárd forint (1,74 milliárd dollár) után.

Az értékesítés nettó árbevétele meghaladta a 9868 milliárd forintot (26,33 milliárd dollár) 2022-ben, az egy évvel korábbi 5959 milliárd forint (19,61 milliárd dollár) után.

A kutatás és termelés (upstream) üzletág negyedik negyedévi EBITDA-ja 8 százalékkal, 200,2 milliárd forintra (492 millió dollár) nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az üzletág teljes éves EBITDA-ja elérte 827,5 milliárd forintot (2,21 milliárd dollár), 47 százalékát adva a Mol-csoport egész éves eredményének.

A vállalat értékelése szerint az eredményhez az év során végig magas olaj- és gázárak mellett hozzájárult a Mol nemzetközi és hazai portfóliója is. Jelentős negatív hatást gyakorolt viszont az eredményekre a horvátországi gázárszabályozás és a magyarországi bányajáradék.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) üzletág negyedik negyedévi EBITDA-ja kissé javult az előző évihez képest, 158,5 milliárd forintot (384 millió dollár) ért el. A finomítói hozzájárulás annak ellenére képes volt mérsékelni a petrolkémia negatív EBITDA-ját, hogy a Dunai Finomító a 2022 novemberére tervezett leállás után csak késve tudott újraindulni. Magyarországon és Szlovákiában tovább csökkent 4 százalékkal az üzemanyag-kereslet az utolsó negyedévben, miközben a magyar piacra az ársapka miatt még a szűkös ellátási körülmények is hatottak – jelezte a Mol.

Az üzletág éves EBITDA-ja 848,4 milliárd forint (2,24 milliárd dollár) volt a jó finomítási teljesítménynek köszönhetően. A Slovnaft finomítójában lezajlott teszteléssel a vállalat felkészült arra, hogy növelje a nem orosz eredetű kőolaj bedolgozását.

A fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja 2022-ben majdnem megfeleződött a 2021-es teljes évi eredményhez képest, a kelet-közép-európai árszabályozások miatt 121,2 milliárd forintot (320 millió dollárt) ért el. A növekvő értékesítés és a lengyelországi terjeszkedés csak részben ellensúlyozta a negatív hatásokat. Tavaly az utolsó negyedévben a Mol sikeresen lezárta a Lotos akvizíciót, amelynek keretében 417 benzinkutat vásárolt meg Lengyelországban. A Fresh Cornerek száma 1130-ról 1179-re nőtt az utolsó negyedévben.

A gázszállítási üzletág 61 milliárd forint (163 millió dollár) EBITDA-t ért el 2022-ben, 20 százalékkal többet az előző évinél. Ezt a belföldi és a határokon átnyúló szállítás iránti kereslet növekedése mellett a tárolók folyamatos feltöltése eredményezte. Az utolsó negyedévben 24,7 milliárd forint (61 millió dollár) volt az EBITDA, ami 79 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában elért eredményhez képest.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 2792 forinton zárt csütörtökön. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3170, a legalacsonyabb 2300 forint volt.(MTI)