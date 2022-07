92 százalék: az elmúlt félévben a kkv-k ekkora részének ugrottak meg a költségei

A hazai kkv-k nem valószínűsítik az orosz-ukrán katonai konfliktus gyors befejezését, de reménykednek abban, hogy még idén véget érhet. A K&H kkv bizalmi index 2022 második negyedéves eredményei alapján ugyanis az elmúlt félév meglehetősen érzékenyen érintette őket. Szinte minden cégnél költségnövekedés történt, amiben szerepet játszik az alapanyagok drágulása és az árfolyamváltozás is. Ennek hatására ötből négy cég volt kénytelen emelni a termékei, szolgáltatásai árát.

A hazai vállalkozások nem számítanak arra, hogy a háború néhány héten belül befejeződik – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatásból, amely a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre szóló várakozásait vizsgálja. Többségük (54%) azonban még mindig bízik abban, hogy idén véget érhet. A háború komoly, akár több mint két évig tartó elhúzódását csak minden tizennegyedik cég feltételezi.

„Az orosz-ukrán katonai konfliktus elhúzódása a hazai vállalkozások egyéves várakozásaira is hatással van. Az árfolyamváltozás, az áremelkedés és az anyagbeszerzési nehézségek ugyanis mind a vállalati költségek emelkedésével járnak, ami meghatározó a további pénzügyi és beruházási terveket illetően. A kutatásból az is látható, hogy ez a hatás az egyes szektorokban eltérő mértékben jelentkezik. A mezőgazdasági cégek 66 százaléka, a kereskedelmi és a szolgáltató cégek nagyjából harmada (35%), az ipari, építőipari vállalkozásoknak pedig 45 százaléka jelezte azt, hogy nagymértékben befolyásolja 12 hónapra vonatkozó terveiket a katonai konfliktus” – mutatta be az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Így emelkedtek a kkv-k költségei

Alig van olyan cég, ahol az elmúlt félévben nem jelentkezett többlet kiadás. Ennek mértéke a vállalkozások több mint harmadánál (35%) nem haladja meg a 10 százalékot, a kkv-k többségénél azonban jóval komolyabb emelkedés történt. A cégek közel felénél (46%) 11-25 százalék között, minden tizedik vállalkozás esetében pedig 25 százalékot is meghaladó mértékben növekedtek a költségek. Ennek egyik oka, hogy az alapanyaghiány sok esetben a beszerzés drágulását okozta. Azok közül a cégek közül ugyanis, ahol nehézségeket okozott az alapanyagok beszerzése, 89 százalék mondta, hogy csak drágábban tudott hozzájutni a szükséges termékekhez. Emellett a költségek emelkedésében a forintárfolyam változása is komoly szerepet játszik: 72 százalék jelezte, hogy kedvezőtlenül befolyásolja cégét a forint gyengülése.



Az emelkedő költségek hatására ötből négy cég volt kénytelen árat emelni a felmérést megelőző fél évben. 37 százalékuk maximum 10 százalékkal, minden harmadik cég 11-25 százalék között, közel minden tizedik cég (9%) pedig 25 százalékot meghaladó mértékben.

A K&H kkv bizalmi indexről

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi mérés, melyet az Impetus Research készített, 2022. május 16. és június 18. között történt. Készült a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.

A kutatásban megkérdezett vállalkozások méret és árbevétel-kategória szerint:

mikrovállalkozások (20 – 100 millió Ft)

kisvállalkozások (101 – 300 millió Ft)

középvállalkozások (301 millió Ft – 2 milliárd Ft)