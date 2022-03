7,2 százalékos forgalomnövekedés a SPAR-nál 2021-ben

Magyarországi jelenlétének harmincéves jubileumát ünnepelte 2021-ben a SPAR. A vállalat a pandémia ellenére 791,8 milliárd forint forgalmat realizált a tavalyi évben, amely 7,2%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. A cégcsoport hat új saját egységgel és harminc, a franchise-hálózat égisze alatt megnyíló üzlettel bővült, online shopja pedig tavaly elnyerte „Az év online boltja” címet. Minden eddiginél nagyobb figyelmet fordított a hazai beszállítókra, az innovatív árucikkek beszerzésére, a környezettudatosság fejlesztésére és a rászorulók támogatására. A SPAR-család 2021-ben már 14.500 főt számlált.

A SPAR 2021. december 31-én 614 üzletet működtetett többféle áruháztípusban, ezek közül 234-et a franchise programja részeként.

Üzlettípus Darabszám Cikkelemszám m2 INTERSPAR hipermarket: 35 27 700–28 000 141 266 SPAR szupermarket: 320 12 200 –20000 244 529 City SPAR szupermarket: 25 11 500–13300 7 644 SPAR partner (franchise): 34 12 000–18 000 17 590 SPAR market (franchise): 64 12 000–18 000 14 088 OMV-SPAR express (töltőállomás): 85 5 600–6 100 9 349 Lukoil-DESPAR (töltőállomás): 51 3 500–6 200 4 687 Összesen: 614 439 153

Zöldmezős beruházások, felújított üzletek

Országszerte hat új saját SPAR-egység kezdte meg működését, tizennyolc megszépült üzlet pedig újranyitotta kapuit 2021-ben. Tavasszal az év kiemelkedő eseménye volt a hálózat immáron 35. INTERSPAR áruházának átadása Kaposváron. A beruházás rekordidő, mintegy tíz hónap alatt készült el 11 milliárd forintból és 100 új munkahelyet teremtett a térségben. A vállalat további három INTERSPAR felújítási munkáit is megkezdte 2021-ben, ezek átadása az idei évben történik meg.

Két új City SPAR-ral is gyarapodott az üzletlánc 2021-ben: a BudaPart GATE irodaház földszintjén egy 342 millió forintos beruházás eredményeként márciusban megnyílt egység 15 új munkahelyet teremtett, az Allure Residence Budapest Lakóparkban pedig egy húsz új munkahelyet jelentő szupermarketet adtak át májusban. Budapesten és Sopronban is új szupermarket-egységek nyíltak. A fővárosban, az Etele Plaza földszintjén szeptembertől egy 660 millió forintos beruházásnak köszönhetően 49 kiskereskedelmi dolgozónak biztosítanak új munkahelyet az ott kialakításra került áruházban. Hasonló nagyságrendű összegből készült el a budapesti Alagút utcában egy 29 új munkahelyet és modern, kényelmes bevásárlási lehetőséget teremtő üzlet. Az új soproni szupermarket szintén 29 munkatársat foglalkoztat. A vállalat ezen túlmenően az ország számos pontján végzett felújítási és átépítési munkákat mintegy hétmilliárd forint értékben.



A kisebb településekre is eljut a SPAR a franchise-hálózata révén

2021 nyarán nyílt meg a SPAR 600. üzlete a Bács-Kiskun megyei Vaskúton, amely a SPAR Partner Program keretében kezdte meg működését. A már tízéves franchise-hálózat 111 magyarországi településen 234 áruházzal van jelen. A partnerhálózat népszerűségét mutatja, hogy 2021-ben 30 új franchise-üzlet nyitott: Abda, Andocs, Balatonberény, Budapest, Csém, Enese, Fülöpszállás, Galambok, Gárdony, Gyomaendrőd, Karcag, Kiskunlacháza, Lajosmizse, Mecseknádasd, Mezőkövesd, Nagybajom, Nyíregyháza, Pécs, Pér, Soltvadkert, Szeged, Tiszaföldvár, Üllő, Vaskút, Velence és Zsámbék egy vagy több egységgel lett gazdagabb. Összesen nyolc SPAR market, öt SPAR partner és tizenhét DESPAR üzlet kezdte meg működését, ezzel is megvalósítva azt a fontos törekvést, hogy a vállalat a kisebb településekre is eljusson. Az üzletág 2021. évi forgalma 82 milliárd forint volt, és több mint 3000 embernek adott munkát.

Bő ötvenmilliárdos forgalom a saját húsüzemekben

A SPAR mindkét üzemegysége, a bicskei Regnum Húsüzem és Oktatóközpont, valamint a Regnum Húsüzem Perbál is eredményesen zárta az évet, s utóbbi mindjárt egy önellenőrzést lehetővé tevő laboratóriummal is bővült, ami szintén újabb munkahelyet teremtett. A bicskei üzem sikeresen teljesítette az éves audit-vizsgálatot, amelynek köszönhetően 16 aktív védjegyes frisshús-termék esetében korlátozások nélkül folytatódhat a Magyar Termék logó használata, sőt, 2021 októberében a perbáli üzem további öt hazai és hat hazai feldolgozású terméke is elnyerte a védjegyhasználati jogot. Perbálon tavaly februárban kezdődött el a szárazáru-termékek gyártása: a húsüzem évi 500 tonna gyártásával tervez. A bicskei húsüzem nettó forgalma 44,56 milliárd, míg a perbálié 6,27 milliárd forint volt tavaly. A kényelmi termékeket gyártó, 1500 négyzetméteren működő üllői SPAR enjoy. convenience üzem a korábbi trendet folytatva működése harmadik évében is gyarapodni tudott új termékekkel, illetve hamburgerek, hot dogok, csirkefalatok csomagolására alkalmas gépsorokkal.

Innovációk a szállítmányozásban

Míg 2020-ban a bicskei logisztikai központ 2,5 milliárdos és az üllői egység 2 milliárdos beruházásai elsősorban területi bővítést hoztak a nagyobb raktározási kapacitás érdekében, addig 2021-ben a figyelem a szállítmányozás fontos eszközeire, a kamionokra irányult. Az év végére fejeződött be a teljes flotta kamerarendszerének cseréje, a sofőrök munkáját nagyban megkönnyítő megoldást év végéig 50 kamion kapta meg. Szintén a kiszállítási folyamatot és annak biztonságát hivatott gyorsítani az az automata közúti hídmérleg, amely 2021 őszén a bicskei központban is munkába állt.

Fontos szakmai díjak, elismerések

A Trade Magazin szervezésében az „Év Boltja” versenyen három rangos elismerést is magáénak tudhatott az üzlethálózat. Büszkeségre ad okot, hogy a SPAR elnyerte „Az Év Szupermarket Üzletlánca 2021” kitüntetést és felhatalmazást kapott arra, hogy viselje a „Retailer of The Year 2021” logót és használja „Az Év Kiskereskedője 2021” címet. Két új saját márkás élelmiszertermék, a SPAR Szafi free bagett és a SPAR gyorsfagyasztott, hámozott, kockázott avokádó kapta a 2021 legkiválóbb termékinnovációja díjat a Trade Magazin által életre hívott Inno d’Or pályázaton, míg a lédig SPAR Prémium bécsi virslit a NÉBIH élelmiszeripari szakértőkből álló zsűrije aranyfokozatú Kiváló Minőségű Élelmiszer minősítéssel díjazta. „A Fenntarthatóság Szimbóluma 2021” pályázaton a „Magyar vállalkozások piacra jutását segíti a Hungaricool by SPAR” és „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves termékei a SPAR Magyarország kínálatában” projektek részesültek elismerésben. Fennállása óta először kapott Superbrands-oklevelet az áruházlánc Regnum márkája, ezen túlmenően pedig a SPAR márka 13., az INTERSPAR brand pedig 6. alkalommal érdemelte ki a rangos kereskedelmi díjat.



Az év online-boltja

A SPAR Online shop 2019-es indulása után a 2020-as, majd a 2021-es esztendő is a fejlődés jegyében telt, ez utóbbi pedig egy jelentős szakmai díjat is hozott: ez a szolgáltatás a Store Insider magazin pályázatán tavaly elnyerte „Az év online boltja” címet. Az induláskor csak a fővárosban és az agglomerációban elérhető kiszállítás, valamint a Drive-In szolgáltatás 2020-ban a Velencei-tó frekventált településeivel egészült ki, 2021 pedig újabb terjeszkedést hozott: júliustól Székesfehérvár mintegy százezer lakosával nőtt az online-vásárlók köre. A nyári szezonban az idegenforgalmi szempontból legforgalmasabb településeken nyaralókhoz is eljutott a népszerű kényelmi szolgáltatás. Az egyre erősödő vásárlói igényekre válaszul a Főtaxi-csoport és az áruházlánc együttműködésében létrejött Taxi Shopping 2021-ben is elérhető volt, gyors és biztonságos kiszállítási lehetőséget kínálva az online shopban megrendelt termékeknek. E fejlesztéseknek is köszönhető, hogy a szolgáltatás az előző évi teljesítményéhez képest két számjegyű növekedést ért el.

Szélesedő saját márkás termékkínálat

Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, kiváló ár-érték arányú saját márkás termékek kínálata 2021-ben közel háromszáz élelmiszertermékkel bővült, s kiemelt figyelmet kaptak a helyi termelőktől származó árucikkek is. „SPAR HAZAI.SZERETEM” márkanévvel ellátott, kiváló minőségű, hagyományos magyar ízvilágú élelmiszerek kerültek a polcokra augusztustól. Folytatódott a Hungarycool by SPAR, a hazai gazdaság kreatív forrásainak felkutatására és támogatására életre hívott termékverseny, amelynek 2021-es versenyében hét nyertest hirdettek. A kiválasztott vállalkozások győztes márkái ma már 32 cikkelemmel gyarapítják az INTERSPAR áruházak kínálatát. Az áruházlánc új regionális partneri programot indított magyar kistermelőknek és kisvállalkozóknak akik fenntartható módon és elérhető áron állítanak elő minőségi termékeket. A tervek szerint a „Régiók Kincsei” kezdeményezés a SPAR-nál 2022 végéig 23 új munkahelyet teremt, és jó eséllyel a beszállítóknál is növelheti a foglalkoztatottak létszámát.

Megbecsült munkatársak, színvonalas képzési programok

A SPAR Magyarország továbbra is biztosította munkatársainak a SPAR Hűségprogramot, a SZÉP-kártya nyújtotta előnyöket és a nyolcvanezer forint havi költésig terjedő 10%-os dolgozói vásárlási kedvezményt, melyet az újonnan belépők már az első munkanaptól igénybe vehettek. Megmaradt továbbá a jubileumi juttatási rendszer, a 13. havi juttatást élvezők köre pedig szintén kibővült az év első felében belépőkkel. A SPAR történetében először indult el a vállalatnál dolgozó tehetségek szakmai fejlesztését célzó program, s a cég idén is csatlakozott a SPAR-konszern Nemzetközi Management Trainee Programjához. A SPAR bérezés terén nem tesz különbséget férfiak és nők között. A vállalat példát mutatva, csatlakozott az Amnesty International Magyarország #EgyLépésselKözelebb nevű kampányához és március 8-án, a nemzetközi nőnapon nyilvánossá tette béradatait a legnagyobb létszámot kitevő munkakörök esetében. A bérezésen túl példamutató módon a vállalat felsővezetésében is fele-fele arányban jelennek meg a kulcsfontosságú szerepet betöltő női és férfi vezetők.

A SPAR szívügye a jótékonyság és a társadalmi felelősségvállalás

A SPAR Magyarország 2021-ben több mint 230 millió forintot fordított nemes ügyekre. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel harminc éve stratégiai partnere az üzletláncnak, és egyik legeredményesebb közös kezdeményezésük az Adni Öröm! adománygyűjtés. Nyár végén ennek keretében a vásárlók különösen nagy mennyiségű, több mint 57 000 darab tanszerrel és több mint 2,2 millió forinttal segítették a nehéz helyzetben lévők tanévkezdését. Az karácsonyi élelmiszer-adománygyűjtő kezdeményezés keretében 2021-ben 188 tonna élelmiszert ajánlottak fel a vásárlók, melyekből 26 ezer ajándékcsomag készült és talált gazdára még az ünnepek előtt. A cégnél több mint száz megváltozott munkaképességű munkavállaló és tíz fogyatékkal élő, autista fiatal dolgozik – beilleszkedésüket a cégnél dolgozó esélyegyenlőségi referens is segíti. A cégcsoport 2010 óta már négy alkalommal nyerte el a Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést, továbbá Befogadó Munkahely különdíjat is kapott, amit a tótvázsonyi Janka Tanyával megvalósított programjáért vehetett át. A vállalat 2008 óta névadó szponzora Magyarország egyik legnagyobb szabadidősport-eseményének, a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválnak, a rendezvényen felállított Regnum standjának teljes bevételét stratégiai partnerének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlotta fel.



Közös feladatunk megóvni a Földet

Megfelelő technikákkal a hulladékok nagyobb része gazdaságosan újrahasznosítható, szelektív begyűjtésük ezért rendkívül fontos. A hulladékgyűjtés egyszerűsítése és hatékonysága érdekében a vállalat 2021 nyarától jól áttekinthető piktogramokkal látta el saját márkás termékeit, hogy mindenki egyértelműen be tudja azonosítani, melyek dobhatók a szelektív hulladéktárolókba és melyek a kommunális gyűjtőkbe. Szakmai partnerével, a Biotrans Kft.-vel együttműködve a környezettudatosság jegyében 2021 nyarán tesztüzemben elkezdte a feleslegessé vált otthoni étkezési olajok és zsírok szakszerű összegyűjtését, s a három hónapos próbaüzem elteltével már kilenc INTERSPAR-ban és 25 SPAR áruházban fogadták ezt a veszélyes hulladékot. Bővült a fenntartható árucikkek kínálata és gazdagodott a cukornádból, fából vagy papírból előállított kávés- és evőkanalak, villák, kések, lapos- és mélytányérok, poharak és szívószálak választéka.