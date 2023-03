5+1 indok, amiért megéri egészségpénztári számlát nyitni

Az anyagi öngondoskodás talán fontosabb, mint valaha. A növekvő inflációs ráta mellett a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egészséges élelmiszerek, sportszerek és a magánorvosi ellátás költségei is jelentősen emelkedtek. Az egészségpénztár olyan szolgáltatás, amellyel a befizetések után akár 20%-os adóvisszatérítés is igényelhető, így jelentősen csökkenthetjük a felmerülő költségeket. Cikkünkben 5+1 indokot mutatunk be, amiért érdemes egészségpénztári számlát nyitni!

Hogyan működik az egészségpénztári szolgáltatás?

Mielőtt ismertetnénk az előnyöket, érdemes szót ejteni a szolgáltatás lényegéről. Az egészségpénztári számla működése a következő négy egyszerű lépésre bontható:

Számlanyitás : A szolgáltatás igénybevételéhez először számlát kell nyitni. Érdemes megbízható és innovatív pénztár mellett dönteni. Az egészségpénztárba belépők közül minden negyedik az OTP Egészségpénztárat választotta, így ma már több mint 330 ezer tag veheti igénybe a szolgáltatásait.

Befizetés : A befizetés történhet direkt módon egyénileg vagy a munkaadó hozzájárulásával a cafeteria részeként. Mindkét esetben kihasználható az adóvisszatérítés nyújtotta előny.

Vásárlás : Az egészségpénztári számláról számos termék és szolgáltatás fizethető. Legyen szó akár magánorvosi kezelésekről, akár fogászatról, gluténmentes élelmiszerekről, szemüvegről, egy SMR hengerről vagy éppen gyógyszerekről – az egészségpénztár segít a költségek csökkentésében. Attól függően, hogy a pénztártagnak mi a kényelmes, a vásárlás történhet egészségkártyával vagy készpénzzel is.

Adóvisszatérítés : Ha a tárgyévben van befizetett személyi jövedelemadó (SZJA) és nincs 1000 forintot meghaladó adótartozás, akkor 20%-os adóvisszatérítés vehető igénybe a pénztári befizetések után. Ennek maximális éves összege 150 ezer forint.

5+1 ok, amiért érdemes élni a szolgáltatással

1. A családtagok költségei is elszámolhatók

A családtagok bejelenthetők kedvezményezettként, így akár az ő kiadásaikat is fedezheti az egészségpénztárban gyűjtött megtakarítás. A kényelmes vásárlás érdekében a családtagok részére akár társkártya is rendelhető, így még egyszerűbb a szeretteinkről gondoskodni.

2. 20%-os adóvisszatérítés vehető igénybe

Ahogy fentebb írtuk, az egészségpénztári számlára befizetett összeg után 20%-os adóvisszatérítés vehető igénybe. Az alábbi példával szemléltetjük, hogy miképp alakulnak a megtakarítások ennek köszönhetően:

A munkaadó a cafeteria részeként lehetőséget nyújt az egészségpénztári számlára történő befizetésre, ennek összege jelen példában 200 ezer forint / év. A cafeteria mellett lehetőség van egyéni befizetésre is. További 500 ezer forint egyéni befizetés esetén így a tárgyévben számlára utalt teljes összeg a cafeteria befizetéssel együtt 750 ezer forint. A befizetések után igényelhető a 20%-os adóvisszatérítés: 750 ezer forintos befizetés esetén ez 150 ezer forintot jelent. Ez az összeg a tárgyévet követő évben, az egészségpénztári számlára kerül jóváírásra.

(A befizetést terheli ugyan működési költség, ám ennek ellenére is jelentős pluszforrás szerezhető az adóvisszatérítéssel.)

3. Bónuszkedvezmények érhetők el

Az előnyök nem érnek véget az adóvisszatérítésnél! Számos üzlet és egészségügyi szolgáltató nyújt extra kedvezményeket az egészségpénztári tagoknak. Ezen kedvezmények mértéke elérheti a 30%-ot is.

4. Több száz termék és szolgáltatás számolható el

Az egészségpénztári számla keretéből számos termék és szolgáltatás finanszírozható. Az elszámolható termékek és szolgáltatások köre igen széles, mindenki találhat olyat, amelyre neki vagy családtagjának szüksége lehet. Összefoglaltuk a legnépszerűbbeket:

Egészségügyi ellátás: orvosi szolgáltatások, fogászat, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, szűrővizsgálatok. Egészségügyi termékek: gyógyszerek, szemüveg, gyógyászati termékek gyógyászati segédeszközök. Gyermekvállalás: szülési támogatás, babaápolás, gyermekgondozási-, beiskolázási- és gyermeknevelési támogatás.



Gluténmentes élelmiszerek

Megélhetés: lakáshitel törlesztés támogatása, táppénz kiegészítése, álláskeresési támogatás, temetés támogatása. Megváltozott egészségügyi állapotú személyek: otthoni gondozás, idősgondozás támogatása és szenvedélybetegségekről való leszoktatás.



Egészségbiztosítás

5. Növelhető akár a cafeteria összege is

Ahogy fentebb írtuk, az adóvisszatérítés nem csupán az egyéni befizetésre vonatkozik. A munkaadói hozzájárulás esetén is igényelhető, így akár a cafeteria összege is növelhető.

Nyerj akár 1 millió forintot!

Indítsd a megtakarítást egy extra lökettel! Most akár 1 millió forintot nyerhetsz az OTP Egészségpénztárral. Ehhez csupán a következő lépéseket kell követni:

Fizess be az OTP Egészségpénztári számládra legalább 20 ezer forintot. Regisztrálj a nyereményjátékra 2023. február 28. és április 15. között. Ezt követően részt veszel a sorsoláson, ahol tiéd lehet a 23 értékes nyeremény egyike.

A játékban résztvevő személyek az alábbi értékes nyereményeket szerezhetik meg:

Fődíj: 1 x 1 millió Ft

2 x 500 ezer Ft

20 x 50 ezer Ft

Szeretnéd növelni a nyerés valószínűségét? Ehhez nincs más teendőd, mint további 20 ezer forintot vagy annak többszörösét befizetni, mert minden 20 ezer forint 1 esély a nyereményre!

Nem vagy még OTP Egészségpénztári tag? Ideje csatlakozni! Jó hír, hogy sorbanállás nélkül, már online belépésre is van lehetőség!

A nyereményjátékról minden információt az alábbi oldalon találsz: 1 milliót nyerhetsz az OTP Egészségpénztárral!