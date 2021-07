50 milliós támogatással regenerálódhatnak az egészségügyi dolgozók

A koronavírus-járvány kétségtelenül nyomott hagyott mindennapi életünkön, a társas kapcsolatainkon, az iskolai és az irodai munkán, de leginkább a lelki egyensúlyunkat borította fel. Az egészségügyi intézményekben dolgozók azonban mindannyiunknál nagyobb kihívásokkal néztek szembe az elmúlt hónapokban: a rengeteg túlóra, a fizikai kimerültség, a szeretteik hiánya és az erőfeszítések ellenére elvesztett betegek a könnyebb nyári hónapokban is testi-lelki teherként nehezednek a vállukra. A Generali a Biztonságért Alapítvány 50 millió forintos felajánlásából a Fogjunk Össze Alapítvány most egy olyan programot indít, amely mentálhigiénés előadások, pszichológiai tanácsadás, képzések, valamint közösségi- és rekreációs programok segítségével támogatja a járvány hőseit a regenerációban.

Habár azt szinte mindannyian a saját bőrünkön is tapasztalhattuk a koronavírus megjelenése óta, hogy az egészségügyben dolgozók erejükön felül küzdöttek nap mint nap egy szinte ismeretlen betegség ellen, az őket ért traumák hosszú távú hatásairól még csak most gyűjtik az információkat a kutatók. Egy friss felmérés szerint a járvány ellen küzdők 70%-a küszködött alvási zavarokkal, 56%-uk szenvedett stressz okozta fizikai tünetektől, egyharmaduk aludt átlagosan négy órát vagy annál is kevesebbet éjjelente és 49%-uk vallotta, hogy az elmúlt évben sírt munkaidőben. A magyar orvosok és ápolók is rendkívüli terhelésnek voltak kitéve, miközben egy részük korábban egyáltalán nem vett részt ilyen típusú tünetekkel harcoló betegek ellátásában.

„A COVID-járvány során – amellett, hogy szakmailag is óriási kihívás volt – az egészségügyi dolgozók minden eddiginél nagyobb mértékben szembesültek veszteségekkel, a levegőért kapkodó fertőzöttek látványával, az izolált betegek magányával és a hozzátartozók tehetetlenségével. Eközben nem csupán magukat, de a családjukat is féltették a vírusfertőzéstől, akik viszont otthon voltak kénytelenek nélkülözni az egészségügyi ellátóhelyeken dolgozó szeretteiket. A járvány leküzdésében az intézmények összes munkatársa részt vett, a portástól a menedzsmentig mindenki nagyon sokat dolgozott, óriási áldozatokat hozva a közösségért” – mondta Dr. Ficzere Andrea, a programot szervező Fogjunk Össze Alapítvány alapítója.

Eddig ők gondoskodtak rólunk – most rajtunk a sor

A Fogjunk Össze Alapítvány célja az egészségügyi dolgozók számára érkező felajánlások koordinálása, valamint olyan programok szervezése, amelyek hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez és új képességek megszerzéséhez, illetve lehetőséget teremtenek a pihenésre, a testi-lelki regenerálódásra. A most induló programmal az alapítvány azon egészségügyi dolgozókat kívánja segíteni, akik aktívan részt vettek a COVID-19 járvány elleni védekezésben, és óriási mentális terhelésnek voltak kitéve a betegek ellátása során. A kezdeményezés első lépéseként a programban résztvevők egy előadássorozatot hallgathatnak meg személyesen vagy online, amely olyan fontos témákat érint, mint a stresszkezelés és a gyászfeldolgozás. A kiscsoportos beszélgetések és egyéni pszichológiai tanácsadások pedig abban segítik őket, hogy sikeresen feldolgozhassák az elmúlt időszak traumáit és felkészülhessenek a jövőbeli kihívásokra.

„A Generali a Biztonságért Alapítvány az elmúlt egy évben rendkívüli erőfeszítéseket tett a pandémia legyőzése érdekében. Többek között hozzájárultunk egy hazai szakkórház járványügyi kórházzá való átalakításához; a két egészségügyi szűrőbuszunkban COVID antitest- és antigén-gyorsteszteléssel segítettünk gyerekotthonokat, a Magyar Vöröskereszt önkénteseit, pedagógusokat; karantén-meseterápiával támogattuk a kisgyermekes szülőket vagy a megnövekedett online jelenlét negatív hatásai elleni prevencióként cyberbullying kampányt indítottunk. A járvány elleni küzdelem kiemelten fontos alapítványunknak, ezért is döntöttünk úgy, hogy 50 millió forinttal támogatjuk ezt az egyedülálló és valóban életbevágó célkitűzésekkel induló programot. Az orvosok és ápolók, a kórházi személyzet rendkívüli erőfeszítéseket tettek értünk – most pedig rajtunk a sor, hogy visszaadjunk” – hangsúlyozta Schaub Erika, a Generali a Biztonságért Alapítvány képviselője, az alapító Generali Biztosító Zrt. személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja.

Megújulás kívül-belül: szépítkezés és közösségi programok több mint 1000 egészségügyi dolgozónak

A lelki egészség visszaállítása mellett a kezdeményezés arra is reflektálni szeretne, hogy az egészségügyben dolgozóknak a COVID-19 elleni fáradhatatlan küzdelem során saját magukkal sem volt idejük törődni, nem volt lehetőségük kikapcsolódni és megújulni. Ezért most tánctanfolyamokat szerveznek a program keretein belül, az egészségügyi dolgozók dietetikai tanácsadásra és sminktanfolyamra is mehetnek, új frizurát vágathatnak vagy éppen relaxáló masszázst kérhetnek. Fontos célkitűzés a közösségépítés is: színházba, koncertre, borkóstolókra, biciklitúrákra olyan kollégákkal indulhatnak el a résztvevők, akik pontosan olyan nehézségekkel küzdenek, mint ők maguk.

„Azt is jól tudjuk, hogy a védekezésben résztvevőknek a családjuk társaságáról is le kellett mondaniuk a járvány legsötétebb időszakaiban. Ezért gyermektáborokkal, üdülési lehetőséggel is készülünk, mert a lelki egyensúly megteremtésében a szeretteinkkel együtt töltött idő is kulcsfontosságú. A program eseményei augusztus végén kezdődnek és több mint 1000 orvosnak, ápolónak, egészségügyi szakembernek szeretnénk meghálálni nélkülözhetetlen munkájukat” – tette hozzá Dr. Ficzere Andrea.

„Az elmúlt időszak válságai hatással voltak az emberekre, megváltoztattak bennünket, a traumák és terhelések tapasztalatai nem múlnak el nyomok nélkül. Feladatunk megérteni és integrálni ezeket a tapasztalatokat a saját történetünkbe, mert ellenkező esetben lelki zárványként kísérik el a mindenkori jelenünket. Gyógyító minden kezdeményezés, amely ezt a folyamatot támogatja” – egészítette ki Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont klinikai szakpszichológusa.

A programokra a fogjunkossze.hu oldalon tudnak majd jelentkezni az egészségügyi dolgozók.