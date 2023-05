4+1 egyszerű lépés a nagyobb vagyonért

Ki ne szeretne kevés pénzből sokat csinálni? Ez ma sokkal könnyebb, mint bárki gondolná: csak néhány tanácsot kell megfogadni, hogy gyarapíthassuk a vagyonunkat. A pénzügyi biztonság megteremtéséhez rendszeres és tudatos megtakarításra van szükség. Ezt most új funkcióval is segíti az Erste digitális platformja, George. Következzen négy plusz egy egyszerű lépés, amellyel egészségesebbé tehetjük a pénzügyeinket.



1. Nyiss értékpapírszámlát!

Ma már minden ötödik erstésnek van értékpapírszámlája – azt is megmondjuk, miért. Az értékpapírszámlán vannak nyilvántartva a befektetéseink, azaz, hogy mennyi állampapír, részvény, kötvény vagy befektetési jegy van a birtokunkban. „Tévhit, hogy a befektetés csak a gazdagok kiváltsága. Bárki gyarapíthatja a vagyonát, akkor is, ha kevés pénze van. Ehhez ráadásul nem is kell tőzsdeguruvá válni” – mondja Cselovszki Róbert, az Erste vállalati és pénzügyi piacok üzletág vezetője.

2. Fektess be változatosan!

„Ne tégy minden tojást egy kosárba, mert ha elejted, mind összetörik! Ha legalább kettőbe teszed, egy része megmarad” – tartja a mondás. Ahhoz, hogy a pénzedet biztonságosan gyarapítsd, többféle befektetéssel kell rendelkezned. Ha a befektetéseidet többféle elemből álló csomagban tartod (szakszavakkal: diverzifikálod a portfóliót), akkor kisebb kockázat felvállalása mellett nagyobb hozamot érhetsz el. Így, ha az egyik befektetés nem teljesít olyan jól, a másik magasabb hozamával még mindig nőhet a vagyon. Ehhez nem kell, hogy rengeteg pénzünk legyen, akár néhány tízezer forintot is meg lehet osztani különböző befektetési típusok között.

3. Legyen folyamatos a megtakarítás!

Mindenki olcsón akar venni és drágán eladni. A problémát az jelenti, hogy a legjobb pillanatokról csak utólag derül ki, hogy azok voltak a legjobbak. A befektetők ezért sokszor várnak és ezzel kockáztatnak. Ezt a kockázatot is csökkenteni lehet azzal, ha hosszú távon, folyamatosan és rendszeresen vásárolunk. Ha rendszeresen fektetünk be akár kisebb összegeket is, akkor éppen az időzítéssel kapcsolatos kockázatot csökkentjük – és kihasználjuk a kamatos kamat hatását is. „A rendszeres megtakarítás a befektetés egyik legegyszerűbb formája, ami a vagyon folyamatos gyarapítását is segíti” – hangsúlyozza Cselovszki Róbert.

4. Használd ki az adókedvezményeket!

A befektetések hozamát adókedvezményekkel is ki lehet egészíteni – leginkább akkor, ha hosszabb időtávú megtakarításokról van szó. Hosszabb időtávú megtakarításoknál érdemes lehet Tartós Befektetési Számlát (TBSZ) nyitni. Itt három év után a hozam után fizetendő adó 15 százalék helyett csak 10 százalék lesz, öt év után pedig nulla. A Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ) is adómentességet ad, abban az esetben, ha a befektetett összeget tíz év elteltével és a nyugdíjba vonulás után veszik fel. Itt azonban az éves befizetések összegének 20 százaléka, de legfeljebb 100 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból.

+1 Kezeld egyszerűen a mobilodról!

Az Erste digitális platformjának, George-nak a segítségével a befektetéseket egyszerűen, akár a mobilunkról is kezelhetjük. A platform segítségével a telefonról nyithatunk értékpapírszámlát, választhatunk a különböző befektetési lehetőségek között, rendszeres megtakarítási programot állíthatunk be, vagy nyithatunk NYESZ és TBSZ számlákat is. George ráadásul most új funkcióval segíti az Erste ügyfeleit, és megmutatja, milyen lépéseket kell megtenni azért, hogy befektetéseiket, vagyis portfóliójukat egészségesebbé tegyék.