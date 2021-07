23,5 milliós lakáshitel is elérhető 20 évre a májusi átlagbérrel

A KSH ma reggeli közlése alapján 431 560 forint volt a bruttó átlagbér májusban, a medián kereset pedig 332 690 forintot tett ki. A Bank360 elemzése alapján mutatjuk, mekkora személyi kölcsönt és lakáshitelt lehet ilyen keresetek mellett felvenni.

Budapest, 2021. július 30. – 431 560 forint volt az átlagos bruttó kereset májusban Magyarországon, a mediánbér (tehát, amelynél ugyanannyian kerestek többet, mint kevesebbet) pedig 332 690 forint volt. Ez az átlagbér esetében 287 ezer forintos nettót jelentett, a mediánbér esetén pedig 221 ezer forintot.

Mekkora lakáshitelre elég?

A túlzott eladósodást gátló jövedelemarányos törlesztéssel kapcsolatos jegybanki szabályozás, a JTM alapján 500 ezer forint alatti nettó jövedelem esetén 5 évnél rövidebb kamatperiódussal a jövedelmünk legfeljebb 30 százalékát teheti ki egy lakáshitel törlesztője. 5 és 10 év közötti kamatperiódus esetén ez az arány 40 százalékra nő, legalább 10 éves (vagy a futamidő alatt végig fix) kamatfixálással pedig a jövedelmünk 50 százalékát is törlesztésre fordíthatjuk.

A fentiek alapján tehát a legfrissebb átlagbérrel számolva 5 évnél rövidebb kamatperiódussal legfeljebb 86 100 forint, 5 és 10 év közötti kamatperiódus esetén maximum 114 800 forint, legalább 10 éves (vagy a futamidő alatt végig fix) kamatperiódussal pedig legfeljebb 143 500 forint lehet a törlesztőnk.

A Bank360 lakáshitel kalkulátorában jelenleg elérhető ajánlatokat figyelembe véve ez azt jelenti, hogy 20 éves futamidőre legfeljebb 14,5 millió forintos hitelt vehetünk fel, ha 5 évnél rövidebb időre fixáljuk a hitel kamatát. Amennyiben a kamatperiódus eléri az 5 évet, de nem haladja meg a tízet, akkor ez az összeg 20 millió forintra nő, legalább tíz éves kamatfixálás esetén pedig már a 23,5 millió forintos hitelösszeg is felvehető.

Amennyiben ennél nagyobb hitelösszegre van szüksége az igénylőnek, akkor érdemes lehet kitolni a futamidőt 25 vagy 30 évre. Ebben az esetben ugyanis azonos hitelösszeg esetén csökken a havi törlesztő, igaz, a teljes visszafizetendő összeg viszont megnő. Ha ezt nem szeretnénk, akkor társigénylő bevonásával lehet a figyelembe vett jövedelemmel együtt a törlesztő maximális mértékét is növelni.

Mi a helyzet a személyi kölcsönökkel?

A Bank360 számítása alapján egy medián bért kereső munkavállaló 7 millió forintos személyi kölcsönt vehet fel. Azért nem tehet ki ennél nagyobb összeget a hitel, mert az érvényben lévő jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató szerint a fogyasztási hitelre – ilyen a személyi kölcsön is – a havi bér felénél nagyobb törlesztőt semmiképpen sem vállalhat egy mediánjövedelmet kereső munkavállaló. Ezt a korlátot ebben az esetben is adóstárs segítségével lehet kitolni, persze ebben az esetben az adóstárs felelőssége is lesz a hitel visszafizetése.

Adóstárs nélkül azonban legfeljebb olyan személyi kölcsönt lehet felvenni mediánbér mellett, amelynél a törlesztőrészlet nem haladja meg a 110 620 forintot.

7 millió forintot lehet mediánjövedelem mellett felvenni

Az 5 évre felvett személyi kölcsönnél így még csak 5,3 millió forintos személyi hitelt lehet felvenni, ezt jövedelemérkeztetés mellett 9,37 százalékos THM mellett tehetjük meg. A törlesztőrészlet 109 990 forintot tesz ki havonta, összesen pedig 6 599 640 forintot kell visszafizetni.

Ha azonban a futamidőt egészen 8 évre toljuk ki, ennél magasabb összeget, 7 millió forintot is felvehetünk a mediánkereset mellett. A THM 11,9 százalékot tesz ki ebben az esetben, ami alapján 109 960 forintos havi törlesztőt kell fizetni. A teljes visszafizetendő 10 626 060 forint lesz a 8 év alatt.

Átlagbér mellett 9,1 millió forintos személyi kölcsön is elérhető

A KSH tájékoztatása alapján az átlagjövedelem májusban is magasabb volt a mediánbérnél, bruttó 431 560 forintot tett ki a legalább 5 fős cégeknél, állami és nonprofit szervezeteknél, ez pedig nettó 286 990 forintos keresetet tesz lehetővé kedvezmények nélkül. 8 éves futamidő mellett így 9,1 millió forintos hitelt lehet felvenni 142 947 forintos törlesztő mellett. A THM 11,9 százalék ennél az összegnél is, összesen pedig 13 813 910 forintot kell visszafizetni.

(Bank360)