2 millió eurós befektetési kört zárt a magyar okoskassza

Android alapú, all-in-one online pénztárgépével, az Okoskasszával vált nemzetközi szinten is ismertté a PSC CEE. Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, illetve a Bonitás Befektetési Alapkezelő most egy közös, 700 millió forintos befektetéssel járul hozzá a cég további terjeszkedéséhez.

A tavalyi év végén lépett életbe Magyarországon az a szabályozás, miszerint az online kasszával rendelkező kereskedőknek kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk ügyfeleik számára. Mindez nagyban hozzájárult az Okoskassza (SmartKassa) térnyeréséhez, amelybe beleépítették az adóügyi egységet és a nyomtatót, valamint integrálták az elektronikus fizetési módozatokat. A kompakt megoldás mellett további funkciókat és szolgáltatásokat is élvezhetnek az Okoskasszával rendelkezők. Ilyen a raktárkészlet-nyilvántartó, a tranzakciós riportok és üzleti elemzési lehetőségek és webshop. Mindezt felhő alapon és biztonságosan.

A négy éve alapított PSC CEE Kft-t két körben is finanszírozta már a Hiventures, hogy közvetlenül a cég exponenciális növekedését, indirekt módon pedig a cég célcsoportjának számító kkv szegmens digitalizációját segítse. Előbb 230, majd 140 millió forintot fektetett be az alapkezelő, most pedig újabb 350 millió forinttal száll be, miközben a Bonitás is bizalmat szavazott a fejlődő startupnak: ők szintén 350 milliót invesztálnak a PSC CEE-be.

„Ez a 60. befektetési körünk, amelyet egy társbefektetővel, inkubátorral vagy üzleti angyallal közösen valósítunk meg. Ezzel az ügylettel pedig partnereink befektetéseinek összértéke eléri a 6 milliárd forintot, ami komoly validációt jelent számunkra is. Egy befektető munkáját az exit mellett az igazolja leginkább, amikor egy másik befektető is fantáziát lát az általa már finanszírozott vállalkozásban.” – jelentette ki Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

A PSC CEE menedzsmentje átfogó szakértelemmel vágott bele a cégalapításba: a három szenior cégalapító több évtizednyi tapasztalattal rendelkezik a FinTech iparágban. „A legfontosabb jövőbeni célunk a hazai és a lengyel piaci terjeszkedés és a nyílt bankolás, így a két alapkezelő közös befektetését elsősorban ennek elősegítésére, valamint hardver- és eszközparkunk fejlesztésére használjuk fel.” – mondta Molnár Tamás, a PSC vezérigazgatója.

„Csilingelő pénztárgép, fizikai kassza? Ne tévesszen meg senkit! A PSC egy igazi, hamarosan PISP licensszel rendelkező FinTech cég, amely a KKV kereskedő szektorban egyedi, de biztos belépési pontot talált a kötelező, fiskalizált kassza és a kapcsolódó szolgáltatáscsomagok értékesítésén keresztül. A lényeg az az ökoszisztéma, amit az Okoskassza köré felépített a PSC, mint az integrált fizetési rendszer és webshop, értékesítést támogató háttérrendszerek. Ez biztosítja a hosszú-távú ügyfélkapcsolatot, további szolgáltatások értékesítését, idővel egy hatalmas adatvagyont és nem utolsó sorban a folyamatos bevételt.” – nyilatkozta Borbély András a Bonitás befektetési igazgatója.

„A világjárvány még inkább felgyorsította a kereskedelem egyébként is rohamtempójú digitalizációját, ami a kelet-közép európai régióban egy gazdaságfehérítési szándékkal is párosul. A PSC innovatív, egyablakos termékmegoldásai épp ezekre a kihívásokra kínálnak megoldást.” – indokolja Katona Bence a mostani befektetési kört. Ráadásul a felmérések alapján mind Magyarországon, mind Lengyelországban dinamikusan növekszik a kártyás és online fizetések aránya, ezért az integrált kártyaelfogadási szolgáltatások iránti igény is egyre nő.

A Hiventuresről:

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures a magyar vállalkozások fejlődésének legaktívabb tőkebefektető partnere. Küldetése, hogy egyedi tőkefinanszírozási megoldásaival növekedéshez és innovációhoz biztosítson forrást a hazai vállalkozások számára. Befektetési programjai ötletfázistól nagyvállalatokig érhetőek el, mellyel lefedi a teljes vállalkozói ökoszisztémát, így fejlesztve annak versenyképességét. Portfóliócégeinek megbízható és rugalmas befektető partnere fejlődésben és válságkezelésében egyaránt.

Bővebb információ a www.hiventures.hu és www.valsagcsomagok.hiventures.hu weboldalakon található.

Az Okoskasszáról:

A Payment & Sales Consulting Central Eastern Europe (PSC CEE) Smart termékcsaládjának bevezető terméke az Okoskassza online pénztárgép (SmartKassa) mellett, a bankkártya-elfogadás (POS terminál és SoftPos) és a webáruház is. Ezt egészíti ki a SmartPortal; a kereskedői felületen valós időben követhető nyomon a vállalkozás értékesítései, pénzmozgásai, kiadásai, készlet nyilvántartása, hamarosan innen bankolhatnak is a vállalkozások (nyílt bankolás) Klasszikus webshopként működik a SmartWebshop rendszer, kiegészülve a Smart termékcsalád további elemeivel, megkönnyítve a vállalkozások digitális átállását és fejlődését.

Az ügyfelek dönthetik el, hogy egy rendszerben vásárolják meg a pénztárgépet, bankkártya-elfogadó terminált és webshopot, vagy pedig külön-külön, ha épp nincs szükségük mindenre.

A Bonitásról:

A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013 óta kezel innovatív, növekedési fázisban lévő cégek finanszírozására hivatott kockázati tőkealapokat. 2018-tól a ’Bonitás Kockázati Tőkealap II. Kockázati Tőke’ elnevezésű, EU-társfinanszírozott konstrukció keretében finanszírozza a közép-magyarországi régión kívüli tevékenységgel rendelkező startup-okat. Főleg olyan, már működő és növekedési fázisban lévő (scale-up) cégeket segítünk tőkejuttatással, amelyek egyedi és innovatív termékkel vagy szolgáltatással rendelkeznek, és erre alapozva képesek jelentős értéknövekedést produkálni. Az alapkezelő generalista stratégiát követ, pár kiemelt ágazati fókusszal, mint pl. az informatika, agrár-innováció, innovatív technológiák vagy akár az egészségügyi fejlesztések.