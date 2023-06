150 millió forintnyi nyereményt hozott a játékosoknak a női kézilabda BL négyes döntője

Több mint 250 ezer tipp érkezett a Tippmixen és a Tippmixprón a női kézilabda BL múlt hétvégi négyes döntőjének mérkőzéseire és mintegy 150 millió forintnyi nyereményt jelentett a játékosoknak, akik a nyertes oddsokon túl akár 20 millió forintot is hazavihetnek. A Győr ugyan kikapott az elődöntőben, de a Budapesten rendezett eseményen így is volt magyar finalista.

Nagy érdeklődés övezte a női kézilabda BL múlt hétvégi négyes döntőjét, hiszen a budapesti eseményen két magyar csapat, a Győr és az FTC is érdekelt volt. Előbbi együttes számított esélyesebbnek a jobb eredmény elérésére, de szombaton Ambros Martín csapata 37-35-ös vereséget szenvedett a Kristiansand ellen, így nem jutott a döntőbe. Ez utóbbi találkozó végkimenetelére közel 116 ezer tipp érkezett a Tippmixen és a Tippmixprón, a találati arány viszont 10 százalék alatt maradt.

Ezt követte az FTC – Esbjerg elődöntő, ahol Elek Gábor tanítványai 30-29-es diadalt arattak a dánokkal szemben – az „1X2” soron megtett majdnem 90 ezer fogadásból 32 ezernél is több számított a zöld-fehérek bravúrgyőzelmére, mindezt 3,50-es záró nyereményszorzó mellett. Azok a fogadók pedig, akik egy legalább 56 gólt hozó meccsen vártak Fradi-győzelmet, legalább 7,00-s oddsszal számolhattak.

Vasárnap a Győr javított, az Esbjerg legyőzésével megszerezte a bronzérmet, nem mellesleg 32 ezernél is több tippet téve tökéletessé ezzel a rendes játékidő végkimenetelére vonatkozó piacon. Az FTC számára az újabb bravúr nem jött össze, a Kristiansand végül négygólos különbségű sikert aratott a fináléban, ezzel pedig zsinórban harmadik alkalommal hódította el a BL-címet a norvég sztárcsapat. Sokan bíztak egyébként Klujber Katrinékban a döntő kapcsán is, hiszen az „1X2” soron megtett tippeknek a 37 százaléka lett helyes, annak ellenére, hogy a Kristiansand egyértelműen favoritnak számított.

A Final Four négy mérkőzéséből a fináléra érkezett a legtöbb tipp, több mint 250 ezer, míg a legtöbb nyeremény, majdnem 76 millió forint az FTC – Esbjerg elődöntős összecsapáshoz kapcsolódott, nem sokkal megelőzve a döntőhöz társuló közel 74 milliós össznyereményt. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a BL-győztesre vonatkozó outright fogadási soron korábban akár 6,50-es oddsért is megfogadható volt a Kristiansand sikere – végül a megtett tippeknek majdnem a negyede várt címvédést.

Múlt hétvégén nem csak a női kézilabda BL végjátékára irányult a sportfogadók figyelme, hiszen lezárult a spanyol, az olasz és a francia labdarúgó-bajnokság is, valamint sor került az Angol FA Kupa és a Német Kupa döntőjére. Fogadásszám tekintetében a Real Madrid – Ath. Bilbao találkozó vitte a prímet több mint 730 ezer tippel, de ettől nem sokkal maradt el az RB Leipzig – E. Frankfurt összecsapás, ami Szoboszlai Dominikék győzelmét hozta – a magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul gólt is szerzett a meccsen.

A nyeremények tekintetében a Manchester City – Manchester Utd. FA Kupa-finálé zárt az élen, hiszen 200 millió forintnál is több nyeremény kapcsolódott a City sikerével záruló londoni döntőhöz.

A hétvége egyik legügyesebb fogadója az a Tippmixpro-játékos volt, aki a többi közt a Paris SG és a Barcelona vereségét is megérezte, és 1 000 Ft-os téttel, 4-es kötés típusú fogadással 1 304 325 forintot nyert, illetve 100 forintos alaptéttel (összesen 1 100 forintos téttel), Yankee típusú fogadással 264 886 forintot nyert hibátlan tippjeivel.

Labdarúgás Paris SG – Clermont 1X2 Clermont 15,00 Nyertes Labdarúgás AC Ajaccio – Marseille 1X2 AC Ajaccio 8,50 Nyertes Labdarúgás Mallorca – Rayo Vallecano 1X2 Mallorca 3,30 Nyertes Labdarúgás Celta Vigo – Barcelona 1X2 Celta Vigo 3,10 Nyertes

A hétvégi fogadók azért is izgulhatnak, mert fogadásukkal automatikusan részt vesznek a Tippmix nyereményjátékán, melynek első szakaszában a 3 ezer forint felett fogadók akár milliós nyereményt is bezsebelhetnek, aki pedig június 18-ig legalább 10 ezer forint értékben fogad, az pedig esélyes lehet a fődíjra, 20 millió forintra, ráadásul a Játékoskártyával rendelkező fogadók dupla eséllyel vesznek részt a nyereményjátékban.