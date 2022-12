125 millió forint befektetést kapott a Vidarex

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures 125 millió forinttal szállt be a felhő alapú videó-felügyeleti szoftver rendszert fejlesztő magyar startupba, a Vidarex Kft-be. A cél a régióban még kevésbé elterjedt technológia meghonosítása.

A Vidarex egy rendkívül felhasználóbarát, szolgáltatás alapú videó felügyeleti rendszer, amely gyors videó elérést és keresést tesz lehetővé, egy egyszerűen megtanulható és használható mobil és web alkalmazáson keresztül. A skálázhatóság néhány kamerától a több ezer kamerát menedzselő rendszerekig terjed. A klasszikus vagyonvédelmi és biztonságtechnikai alkalmazási területeken kívül a Vidarex fő fókusza az üzleti folyamatok monitorozása, optimalizálása. A rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia alapú videó analitika felhasználása és a Vidarex Video Integrációs Platform lehetőségei új távlatokat nyitnak a munkahatékonyság-növelés, a minőségbiztosítás, vagy például az ügyfél reklamáció kezelés területén.

A Vidarex szoftver fejlesztése a Hiventures inkubációs programjában indult 2020 tavaszán, Alpek István mentor közreműködésével, majd a korai piaci validációt követően további finanszírozást és bizalmat kaptak a kockázati tőkealap-kezelőtől. Az elkészült szolgáltatást elsősorban a KKV szektor, ezen belül építőipari, HoReCA, logisztikai és egyéb kereskedelmi vállalkozások veszik igénybe. A mostani, összesen 125 millió forintos magvető tőkebefektetés segítségével a Vidarex folytatja a termék fejlesztését és a hazai piaci jelenlétének kiterjesztését. „Rengeteg olyan vállalkozás van a Hiventures inkubációs portfóliójában, akik a kezdeti validációs és termékfejlesztési szakaszt sikeresen teljesítik, így megnyílik számukra a lépcsőzetes finanszírozás következő foka, a magvető befektetés. A Vidarex is egy ilyen startup, akikben azért hiszünk, mert az ő szoftverük egy olyan kényelmi megoldást nyújt vállalatok számára, amire a cégek mindig hajlandóak lesznek költeni: ez pedig a biztonság” – mondta el Dráfi György, a Hiventures Magvető befektetési programjának igazgatója. Emellett a nemzetközi terjeszkedést is tervezik: “A szolgáltatásukkal nem maradunk Magyarország határain belül. 2023-ban kilépünk a DACH piacra, aminek előkészítése folyamatban van” – mondta el Bucsi Péter, a Vidarex ügyvezetője.

A szolgáltatás alapú szoftverhasználat (SaaS, vagyis Software as a Service) mindennapjaink részét képezi. A videó felügyelet több éves késéssel követi ezt a globális trendet. A tengerentúlon ma már masszív piaci részesedést birtokolnak a VSaaS, azaz „Video Surveillance as a Service” megoldások, 13% felletti éves növekedéssel. Európa ebben a tekintetben feltörekvő piacnak számít, régiónk pedig jelentős lemaradásban van. „A globális trend világosan látszik, amit egyebek mellett az 5G mobil szolgáltatás térnyerése is támogat. A Vidarex célja, hogy hazai fejlesztésű szoftverével katalizátora legyen a szolgáltatás alapú videó felügyelet magyarországi és régiós elterjedésének, valamint megfeleljen a nemzetközi versenytársak jelentette kihívásnak a globális piacon” – tette hozzá Bata Miki, a Vidarex üzletfejlesztési vezetője.