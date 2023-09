10-ből 7 magyar tartja úgy, hogy az adományozás egyszerűbb bankkártyával

A Siketek Világnapja alkalmából a Visa (NYSE: V) elindítja Magyarországon “Az érintés ereje mindannyiunké” kampányát, amely a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) támogatására irányul a bankkártyás adományozást ösztönözve. Az adományozási pontokon elhelyezett fizetési terminálok szeptember 24-től az ország több forgalmas pontján lesznek megtalálhatók.

A Visa friss reprezentatív kutatása[1] szerint a magyarok háromnegyede rendszeresen adományoz. Tízből hét visszatérő jelleggel adakozó honfitársunk véli úgy, hogy a bankkártyás fizetés könnyebbé és egyszerűbbé teszi a támogatást. Az adományozók többsége jelenleg banki átutalással vagy készpénzzel adományoz, de közel felük nyilatkozott úgy, hogy ha lehetősége nyílna rá, akkor bankkártyát is használna. Választásuk indokaként azok, akik a digitális adományozást részesítik előnyben, leggyakrabban azt említették, hogy a mindennapok során is jellemzően így fizetnek. Többen válaszolták azt is, hogy kevés készpénzt hordanak maguknál. A felmérés rámutatott arra, hogy a rendszeresen jótékonykodók egyharmada félévente adakozik. Ami a nagyságrendi összegeket illeti, a visszatérő adakozók több mint fele jellemzően 5000 forintnál kevesebbet, közel egyharmaduk pedig 5000 és 10000 Ft közötti összeget adományoz. A megkérdezettek több mint fele (54%) azt válaszolta, hogy ha lenne lehetősége bankkártyával adományozni, akkor akár egy éven keresztül is szívesen adományozna havonta kisebb összegeket.

„Az érintés ereje mindannyiunké. Egyetlen mozdulattal vásárolhatunk vagy segíthetünk embertársainknak. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi integrációra, mivel a Visa alapvetően küldetésének tartja, hogy elősegítse egy befogadóbb környezet megteremtését, valamint mindenki mindenhol fejlődhessen. Már ismerjük a digitális fizetések elfogadásának a vállalkozásokra gyakorolt jelentős hatását. Hisszük, hogy hasonló eredményeket érhetnek el a nonprofit szervezetek is, amelyek az adományokra támaszkodva hatalmas horderejű munkát végeznek” – tette hozzá Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

A bankkártyás adományozás ösztönzésére a Visa kampányt indított a Siketek Világnapján (2023. szeptember 24.). A kezdeményezés azt is tükrözi, miszerint a jelnyelv „adni” jele nagyon hasonló az érintéses bankkártyás fizetés mozdulatához. A frekventált helyeken kijelölt adományozási pontok képernyőjén egy hallássérült fiatal nő mutatja be az adakozást szimbolizáló jelet. A minél szélesebb körű figyelemfelhívás érdekében a kampány a közösségi média platformokra is kiterjed, ahol több kulcsfontosságú jelnyelvi kifejezés sajátítható el. “Az érintés ereje mindannyiunké” kampány kedvezményezettje a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ). Az adományozásból befolyó összeget alapvető kommunikációs akadálymentesítési támogatásra fordítják, beleértve a személyes és virtuális jelnyelvi tolmácsolást és akadálymentesítési eszközöket, például mobil indukciós hurkokat és interaktív intelligens táblákat a jelnyelvi oktatáshoz.

Az EuroTrak 2020. évi adatai szerint 1,01 millió magyar tartja magát hallássérültnek, ami azt jelenti, hogy az ország lakosságának 10,3 százaléka érintett.[2]

A jelnyelvi-és írótolmács szolgáltatások ellátásához elengedhetetlen szakmai kvalitás és eszközállomány jelenleg csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre. A SINOSZ legfőbb célkitűzése, hogy minél szélesebb körben és minél több szolgáltatás váljon elérhetővé hazánkban a siket és nagyothalló emberek számára.





“Küldetésünk a siket és nagyothalló személyek társadalmi integrációjának elősegítése. Életminőségük javítására, az akadálymentesítési folyamatok elősegítésére törekszünk. A pénzügyi támogatás mellett úgy gondoljuk, hogy a Visa kampánya segít abban, hogy ügyünket sokan megismerjék, illetve kibővüljenek az adományozási szokások” – tette hozzá Csetneki Csilla, a SINOSZ elnöke.

A dedikált adományozási pontok az alábbi helyszíneken érhetőek el:

Magyar Zene Háza

Akvárium

Westend Eiffel-téri bejárat

Arena Mall

Mammut

MOM Park

Árkád Budapest

Etele Pláza

Corvin Pláza

Duna Pláza

Győr Árkád

Szeged Árkád

Malom Center, Kecskemét

Szinvapark, Miskolc

Idén a Visa a Change Hungary-vel együttműködve egy szélesebb körű programot vezetett be adományozó terminálok telepítésére. Célja, könnyű és egyszerű módszer biztosítása a jó ügyekhez való hozzájárulásoknál is, valamint a digitális tranzakciók további népszerűsítése. Az innovatív kezdeményezés összhangban áll a Visa elkötelezettségével, hogy előmozdítson egy mindenre kiterjedő digitális fizetési ökoszisztémát, és elősegítse a mindenki számára zökkenőmentes és kényelmes tranzakciókat. A Visa támogatásával ötven digitális adományozási pontot működtetnek országszerte, ahol további jótékonysági szervezetek a saját, személyre szabott digitális termináljaikkal végezhetik az adománygyűjtést.

“Az egyre inkább készpénzmentessé váló társadalomban a jótékonysági szervezeteknek érdemes megfontolniuk, hogyan könnyíthetik meg a támogatók számára az adományozást. Az innovatív technológiákon alapuló megoldások egyszerűbbé tehetik a gyűjtést és az jótékony összegek felajánlását” – tette hozzá Fodor Gábor, a Change Hungary alapítója.

További információkért kérjük, látogasson el a https://www.visa.hu/ weboldalra.

