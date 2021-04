Zivatarveszély miatt az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki május elsejére, szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez pénteken kora este eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: péntek estétől, késő estétől délnyugat felől zivataros hullám érkezik, amely fokozatosan északkelet felé helyeződik át. Ennek hatására kezdetben a Dunántúl déli részén, majd ezt követően az ország keleti felében lehet zivatarokra számítani. Emellett az északnyugati határvidéken is előfordulhat zivatar.

Szombat délelőtt ez a zivataros hullám északkeletre távozik. Ezt követően az Északi-középhegység tágabb térségében pattanhatnak ki újra zivatarok, melyekhez intenzív csapadékhullás (lokálisan 10-20 milliméter), viharos (60-80 kilométer/órás) szél és jégeső társulhat, általában 2 centiméter alatti, de egy-egy helyen nagyobb jégdarabok is hullhatnak. Késő estétől egy újabb zivataros hullám érkezik, amely a vasárnapra virradó éjszaka vonul át az országon. A zivatarrendszerhez kapcsolódóan nagy területen fordulhatnak elő viharos (60-80 kilométer/órás, esetleg egy-egy gócban 80-90 kilométer/órás) széllökések, illetve lokálisan jelentős csapadék (10-20 milliméter) is hullhat – írták.

Az előrejelzés szerint szombaton a minimumhőmérséklet 7-14, a maximumhőmérséklet 22-27 Celsius-fok között valószínű.(MTI)