Zárva: kilóban kevesebb, fillérben több, de 2021 már húz

Most éppen minden zárva, ha költeni akarsz, csak a bolt van nyitva. A korlátozások és a gazdasági visszaesés ellenére 2020-ban azonban a fogyasztási kiadások összege nem csökkent, 2021-ben pedig nagyobbra is nyílnak a pénztárcák. A 2020-as 22.400 milliárdos családi költekezés értéke 500 milliárddal növekedhet. De 2020 vége nagyon gyenge volt.

A kormány azzal számol, hogy 2020-ban a háztartások fogyasztási kiadásai 2,9%-kal csökkentek (volumenben, mennyiségben). Számításaink szerint az első három negyedév visszaesése 2% körül volt, így viszont nagyon gyenge lehetett az utolsó negyedév, ha ennyire lehúzta az éves mérleget. Ajándékvásárlással, Black Friday papagájhengerrel együtt.

2020-ban a családi kasszákból 22.400 milliárd forint körüli összeget költhettünk el, előzetes számításunk szerint. A kormány legutóbbi kalkulációja azt jelzi, hogy volumenben (tehát kilóban, darabban, literben) 2,9%-ot csökkent a fogyasztási kiadások révén szerzett javak mennyisége az előző évhez (2019-hez) képest. De ha a pénztárakban hagyott pénzösszeget nézzük, a drágulás is ennyi (3%) volt, így a csökkenő mennyiség és az emelkedő árak mellett ugyanannyi volt a kiadásunk a fogyasztás terepén 2020-ban, mint egy évvel korábban.

Na de ez akkor miért

Persze, rögvest fel is vetődik a kérdés, ez hogyan lehet akkor, amikor a gazdaság teljesítménye 6-7% közötti mértékben esett 2020-ban. Ráadásul a fogyasztás szekerét húzó élelmiszer, napicikk költekezéssel szemben a hagyományos iparcikkes boltokban nagyot esett a piac, igaz, a webes vásárlások szépen nőttek (de hát pénzünk nagyobb részét, négyötödét, tesszük hozzá, még a mélypontok környékén is a hagyományos boltokban költöttük el).

Nos, az egyik támasza a családi költségvetésnek a hiteltörlesztési moratórium volt, ami becslésünk szerint 750 milliárdot hagyott a családi kasszákban. És nyilván azok éltek vele, akiknek ez legjobban kellett. Mentek tovább a családtámogatások is, némi munkahely mentésben is segédkezni próbált a kormány (alapszabály: bármennyit ad, az mindig kevés).

2019 2020 2021 2022 GDP +4,6% -6,4% +3,5% +5,4 keresetek +11,4% +9,3% +4,7% +5,5% keresettömeg +11,8% +5,2% +4,4% +8% drágulás +3,4% +3% +3% +3% 2019 KSH, 2020, 2021, 2022 kormányzati adatok, keresetek: havi bruttó átlagkereset, drágulás: infláció

És a kormány számításai szerint akiknek megmaradt a munkahelyük, azok keresete nőtt, mellette pedig a fogyasztásban döntő keresettömeg is a gazdaság visszaesése ellenére emelkedett 2020-ban. Érthető persze, hogy aki elvesztette a munkahelyét, vagy átterelték részmunkaidőre, az nem ebben a körben van benne és berzenkedik, nem is keveset egy ilyen adat láttán:

Családi költekezés: ha ezt megúsztuk

Járványfüggő a gazdaság továbbra is, 2020 is kemény zárásokkal indult számos országban. De a sokat emlegetett vakcinák elindultak az oltóhelyekre, ami azért – a kétkedők nem kis tábora ellenére – a gazdasági előrejelzésekben is a felfelé mutató irányzatokat erősíti. És ez igaz a pénztárcánkra is, a családi költekezésre.

2021-ben azzal lehet számolni a kormányzati előrejelzésből kiindulva, hogy a családok fogyasztási kiadásai a már említett 22.400 milliárd forintról közel 500 milliárd forinttal növekedhetnek (pontosabban: 23.880 forinttal).

A boltokban erősebb a fogyasztás piaca, döntő részben a napi cikkek vásárlása révén. De húzni fog a gazdaság várható növekedése és a nagyobb bérkiáramlás mellett a lakásvásárlásokhoz és a lakásfelújításokhoz kapcsolódó költekezés is, a korábban említettek révén, például fél évig még marad a hitelmoratórium is. A 13. havi nyugdíj eleje is előreláthatóan a boltokban köt ki. És a vásárló szeret turkálni is a boltokban, így – bár boltbezárás lesz számos -, a hagyományos boltok is erősödhetnek majd:

2018 2019 2020 2021 2022 háztartások +4,8% +4,6% -2,9% +3,5% +4,8% boltok +6,7% +6,3% -1% +4% +5% 2018, 2019 KSH, háztartások: fogyasztási kiadás, kiigazítatlan volumen index, 2020, 2021, 2022 kormányzati adatok, boltok: kiigazítatlan volumen index, 2020, 2021, 2022: blokkk.com becslés

És amit már tudunk a statisztikából, a családi kasszák 2020 első három negyedévének mérlege a következő volt:

2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I- III. negyedév 5.664 5.283 5.579 16.526 változás előző év azonos időszakához mérve +454 -334 +40 +161 KSH, érték: milliárd forint, folyó áron,

Mennyiségben, volumenben:

2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I-III. negyedév háztartások fogyasztási kiadása +6,6% -8,5% -3,5% -2% boltos vásárlás +7,5% -4,1% -0,8% -0,5% KSH, érték: kiigazítatlan volumenindex, változás előző év azonos időszakához képest,

(blokkk.com)