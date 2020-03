Zala megyÃ©ben 5,5 szÃ¡zalÃ©k az Ã¡llÃ¡skeresÅ‘k arÃ¡nya

Zala megyében 5,5 százalék volt január végén az álláskeresési ráta, a mutató értéke a decemberinél 0,3 százalékponttal, az egy évvel korábbinál pedig 0,2 százalékponttal volt magasabb – tájékoztatta a kormányhivatal szerdán az MTI-t.

A hivatal adatai szerint az év első hónapjában 7158 álláskeresőt regisztráltak. A nyilvántartottak száma az egy évvel korábbinál 3 százalékkal, míg a tavaly decemberinél 6 százalékkal volt magasabb. Az álláskeresők számának növekedése elsősorban a regisztrációból kiáramlók alacsony számával hozható összefüggésbe. A nyilvántartásból kikerülők száma évek óta januárban a legalacsonyabb és az év első hónapjában a munkaerő-kereslet is alacsonyabb, mint az év többi időszakában – jelezte a kormányhivatal. Januárban kevesebb, mint 700-an kerültek ki nyilvántartásból, akik közül 250-en tudtak elhelyezkedni, ebből 220-an az elsődleges munkaerőpiacon jutottak álláshoz. Az év első hónapjában regisztrált 1125 álláskereső közül 107 fő első alkalommal jelentkezett a foglalkoztatási osztályokon. A regisztráltak több mint 90 százaléka visszalépő, az 1018 álláskereső közül mindössze 30-an vettek részt korábban közfoglalkoztatásban. A foglalkoztatók januárban 600 nem támogatott álláshelyet jelentettek be Zala megyében. A közleményben kitértek arra is, hogy Zala megyében tovább mérséklődött a pályakezdők aránya a pályakezdők között: január végén 6 százaléka, 444 fiatal keresett munkát a foglalkoztatási osztályok segítségével, a korábbi év azonos időszakában az álláskeresők 6,6 százaléka volt pályakezdő.(MTI)