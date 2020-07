Wirecard-ügy: pénzügyi és technológiai garanciákkal biztosíthatóak a digitális fizetési megoldások

A német, illetve európai tőzsdei cégek történetének legnagyobb botrányává duzzadt az elmúlt hetekben a Wirecard-ügy. Az egyik legfontosabb német tőzsdei cég, amely digitális fizetési megoldásokkal foglalkozik, csődvédelmet kért maga ellen, miután kiderült: könyvvizsgálói szerint nem tud elszámolni 1,9 milliárd euróval. A vállalat igazgatótanácsa ellen nyomozás folyik. Az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértői rámutatnak az ügy tanulságaira: a jogi garanciákon túl, pénzügyi és technológiai garanciák is szükségesek a digitális fizetési megoldások biztonságának szavatolásához.

Az egyik legnagyobb német tőzsdei cég, a Wirecard egy hét leforgása alatt elveszítette a tőzsdei értékének több mint 90 százalékát. A cég piaci kapitalizációja a csúcson 24 milliárd euró volt.

A digitális fizetési megoldásokkal foglalkozó cég azután kért csődvédelmet maga ellen, hogy kiderült: könyvelésében 1,9 milliárd euróval nem tud elszámolni. A vállalat igazgatótanácsa ellen nyomozás folyik: a vád szerint a Wirecard meghamisította a könyvelését, hogy nagyobbnak tűnjön a forgalma, mint az valójában volt. Az események több ezer intézményi és lakossági befektetőt döntöttek be, ezért az Európai Bizottság a német pénzügyi felügyelet, a BaFin felelősségét is tisztázni kívánja.

„Az ügy kapcsán a legfontosabb tanulság: a digitális pénzügyi megoldások biztonságát technológiai és pénzügyi oldalról egyaránt szavatolni kell” – fogalmaz Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója.

A pénzügyi garancia egy ilyen típusú vállalkozás esetében azt is jelenti, hogy szigorúan elkülönítik az ügyfélvagyont a cég vagyonától, mind tulajdonos, mind tárolás tekintetében (azaz „loro” és „nostro” oldalakon egyaránt). Erre sok rendszer a mai napig nem megfelelően képes. A BlockBen azonban megbízhatóan működő szisztémát alakított ki. „Rendszerünk nemcsak, hogy a loro-nostro felosztást követeli meg, hanem arra is képes, hogy korlátlan számban csoportosítson loro-nostro felbontásokat. Ennek köszönhetően a vagyon elemek különböző típusú felosztásait egyszerre lehet számviteli szempontól különböző nézetek szerint megtekinteni. Ezáltal biztosított a teljeskörű pénzügyi transzparencia. Egy törvényesen működő, digitális fizetési megoldásokat kínáló szolgáltatónál, mint a BlockBen is, minden időpillanatban fennáll a loro-nostro számviteli konzisztencia, a kettős könyvvitel szabályai szerint” – világítja meg Szabolcsi András, a BlockBen informatikai igazgatója.A technológiai biztonság garantálása is elengedhetetlen ebben a szektorban. Egy jól felépített, blockchain alapú rendszerben ilyen esemény nem fordulhatott volna elő, pláne, ha folyamatosan vannak külső node-ok, azaz auditorok. „A Wirecard-ügy azt mutatja meg, hogy ma már nem elég a jogi és a felügyeleti garancia a pénzügyi szolgáltatásokban. Még az sem elegendő, ha van egy auditor cég a rendszerben. Biztonságos technológiai garancia szükséges, mint a hamisíthatatlan folyamatvezérlést, hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosító blockchain, amelyet a BlockBen is használ” – vallja Bodnár Viktor.





Mi a blockchain?

A blockchain egy fizikailag elosztott, de logikailag egységes adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló lista nyilvántartását végzi, úgy, hogy az egyes blokkok egymáshoz vannak láncolva különböző kriptográfiai algoritmusok segítségével. Az elosztott főkönyvi technológia egyik implementációjaként hamisíthatatlan folyamatvezérlést, biztonságos és hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosít.

