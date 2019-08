Webáruházak: a statisztika tréfája a nagy növekedés

2019 első negyedévében 25%-kal, a második negyedévében 35%-kal nőtt a magyar bejegyzésű webáruházak forgalma a statisztika szerint. De igazából nem vásároltunk ennyivel többet a második negyedévben, pusztán annyi történt, hogy az eMAG áprilistól magyar bejegyzésű portál lett. Korábban ugyanis román volt, oda is fizettél, ha nála vásároltál.

Szépen húznak a magyar piacon a webáruházak már évek óta, 2018-ban 532 milliárd forintot mutatott a mérleg a magyar bejegyzésű webáruházak körében, amit a statisztika jegyez. Ez 31,8%-os növekedés volt, a tizedesnyi pontosság pedig azért érdekes, mert egy évvel korábban, 2017-ben is pontosan ennyit számolt a statisztika. És korábban is hasonló nagyságrendű volt a száguldás sebessége.

2019-re némi lassulást vártak az elemzők a növekedés ütemében, ami az első negyedévre igaznak is bizonyult, hiszen a webpiac bővülése már “csak” 25% volt. Mondjuk, erre sem lehet sok panasz.

Az első félév 30%-os megugrása nyomán egyébként erősen megközelítheti 2019-ben a magyar webáruházi forgalom a 700 milliárdos határt.

És akkor magyar földre lépett az eMAG – a statisztikában

2019 második negyedévében azonban kilőtt a mutató és erre a három hónapra 35%-os megugrást jelzett. (Így persze az első félév is javult egyet magasugrásban, 30%-ra.)

A megoldást abban kell keresni, hogy az Extreme Digital és az eMAG bejelentette, hogy összefonják webes ügyködésüket, az eMAG így (hivatalos nevén egyébként Dante Intarnational) irányításszerzést szerez az ED felett. (Jelenleg a GVH jóváhagyását várják. Az összeolvadás részletei nem ismertek, mit fésülnek össze, esetleg új néven futnak tovább, vagy más technikát dobnak be).

Közben ugyanakkor az eMAG a cégközlöny és a honlap Általános Szerződési Feltételei szerint váltott. Már korábban működött egy magyar bejegyzésű kft-je, de annak fő tevékenysége világháló portál szolgáltatás volt. Nos, ezt – a főtevékenységet – áprilistól lecserélte csomagküldő-internetes kereskedelemre (ez a hivatalos besorolás).

Tehát kedves magyar vásárló, régebben egy román bejegyzésű eMAG-tól vásároltál, ami nem sokban különbözött attól, mint amikor a kínai Alibabától, vagy az amerikai Amazontól rendeltél. 2019 áprilisától azonban itthon fizetsz az eMAG-nak. És a statisztika is így számol, de csak áprilistól, hiszen csak a magyar bejegyzésű webáruházak forgalmát összegzi.

Az eMAG éves magyar viszonylatú forgalma nagyságrendjét nézve 40 milliárd forint körülire becsülhető, ami 2019-ben emelkedhet. A második negyedévben a magyar elszámolási rendbe beszámított forgalma valamivel 10 milliárd forint feletti nagyságrendű lehetett, némi növekedéssel körítve.

És ez nagyjából pontosan annyi, amennyivel a magyar statisztikában mért webáruházi forgalom nem 25%-kal, hanem 35%-kal emelkedett 2019. második negyedévében. Ha pontos volt a statisztika.

Persze, van itt azért más is, felfordulásban

Forrong a magyar webvilág mások miatt is. Belépett a Spar is a webpiacra, ami az elején nyilván csak araszolgatás (más is így kezdte), de miért ne növekedhetne ugyanúgy, mint a többi élelmiszeres webáruház.

A Tesco ugyan növelte saját házhoz szállításának körét, egyre több megyében rendelhető tőle habzsolni való, ugyanakkor elektromos készülék, híradástechnikai piacát átadta a Media Marktnak, a weben is. A Media Markt ezzel ugyan nyert egy piacot, de hát ez – focinyelven – csak egy passz volt, majd később derül ki, mennyit gömbölyödött a labda.

(blokkk.com)