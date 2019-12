Washington és Peking közel áll egy korlátozott kereskedelmi egyezmény megkötéséhez, legalábbis Donald Trump amerikai elnök a tanácsadóival erről egyeztetett a Fehér Házban csütörtökön délután.

A megbeszélésen az amerikai elnök fő gazdasági tanácsadói és munkatársai – Steven Mnuchin pénzügyminiszter, Peter Navarro, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow kereskedelmi tanácsadó és Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója – vett részt.

Közleményt ugyan nem adtak ki, de az amerikai sajtó információi szerint Trump beleegyezett abba, hogy a vasárnap esedékes, kínai árukra beígért, 156 milliárd dollár értékben kivetendő amerikai vámokat ne vezessék be, és a már érvényben lévő vámok mértékét csökkentsék. Cserében Kína kötelezettséget vállal nagy mennyiségű amerikai mezőgazdasági termék megvásárlására, valamint a szellemi tulajdonra és a nemzeti valutájára vonatkozó ígéretet tett. Az amerikai lapértesülések nem tettek említést a kínai partnerek által esetlegesen felvetett kérdésekről, és Peking sem reagált hivatalosan az esetleges előzetes megállapodásra.

Michael Pillsbury, az amerikai elnök egyik tanácsadója a The Wall Street Journal című lapot arról tájékoztatta: személyesen az elnöktől úgy tudja, hogy Kína 2020-ban 50 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai mezőgazdasági termékeket, energiát és más árucikkeket, az amerikai kormány pedig 15-25 százalékkal csökkenti a kínai árukra már érvényben lévő vámok mértékét. Amennyiben a Peking által megígért amerikai vásárlások nem történnének meg, Washington visszaállítja az eredeti összegű vámokat.

Pillsbury azt is elmondta, hogy ezt a javaslatot az amerikai tárgyalófél nem a csütörtöki egyezetésen munkálta ki, hanem négy-öt nappal ezelőtt már el is juttatta Pekingnek. A tárgyalások részleteit ismerő, de nevük elhallgatását kérő amerikai kormányzati tisztségviselők újságíróknak elmondták: amennyiben a kínaiak részéről pozitív válasz érkezik, Robert Lighthizer már pénteken aláírhatja a washingtoni kínai nagykövettel a nagy körvonalakban rögzített megállapodás-vázlatot.



Donald Trump szerint a kereskedelmi megállapodásnak ez az úgynevezett első szakasza elvezetne majd a megkötendő egyezmény második szakaszához, amikor összetettebb kérdéseket vitatnak meg: például a kötelező technológiai transzfer, a kínai állami támogatások, vagy a kínai állami vállalatok magatartásának ügyét. A Fehér Házban tartott megbeszélések hírére a New York-i tőzsde jelentősen megélénkült. Néhány befolyásos amerikai politikus azonban szkeptikus nyilatkozatot tett. A Kínával szemben kritikusként ismert Marco Rubio floridai republikánus szenátor például a Twitteren a rövid távú megállapodás kockázataira figyelmeztetett. Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője úgy fogalmazott: “ha nem sikerül biztosítani, hogy a kínai kormány ellenőrizhetően végrehajtsa az egyezményben rögzített vállalásait és állandósított strukturális reformját, akkor ez veszélybe sodorja az amerikai munkahelyeket és a hosszú távú fellendülést”. A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a kibontakozó megállapodást. Donald Trump azonban már reggeli Twitter-bejegyzései egyikében arról írt: “nagyon közel a Nagy Megállapodás Kínával. Ők is akarják, és mi is ezt akarjuk”.(MTI)