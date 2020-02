Visszafogott nagyvállalati kilátások 2020-ra

Visszafogott kilátásokkal indulnak neki az idei évnek a hazai nagyvállalatok. A K&H nagyvállalati növekedési index tovább csökkent, így jelenleg 4 ponton áll. A szolid hangulat egyértelműen a gazdasági környezet megítélésére vonatkozik, mivel középtávon jelentősen mérséklődött a gazdasági növekedésre számítók aránya, miközben a nagyvállalati beruházási boom is várat még magára.

Tovább apad a nagyvállalatok lendülete: a hazai, 2 milliárd feletti éves árbevételű nem-állami nagyvállalatok növekedési kilátásairól képet adó K&H nagyvállalati növekedési index ismét csökkent, jelenleg 4 ponton áll. Ilyen alacsony értéket mindössze egyszer, egy évvel ezelőtt vett fel az index. „A hazai nagyvállalati döntéshozók körében végzett felmérésünk eredménye szerint a cégek egyre inkább visszafogják következő egy évi várakozásaikat, így tehát már két éve egy lassú csökkenő trend figyelhető meg. A cégek 2020-ban is saját helyzetüket látják kedvezőbbnek, annak ellenére, hogy a vállalati részindex 10-ről 9 pontra mérséklődött. A makrogazdasági részindex viszont továbbra is a negatív tartományban van, az előző negyedévhez hasonlóan -7 ponton áll” – mondta el Patrick Van Overloop, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

Várat magára a beruházási boom

A vállalattal kapcsolatos szerényebb várakozások mögött az áll, hogy bár minden második cég tervez valamilyen beruházást 2020-ban, ezek értékében nem várható nagy fellendülés. Jelentősen, 29%-ról 17%-ra csökkent ugyanis azon cégek aránya, akik növelni tervezik a beruházásokra fordított kiadásaikat, miközben az előző negyedévi 60% helyett 74% az, aki idén szinten tartja a fejlesztésekre szánt költségeket.

2023-ig szinten maradhat a gazdaság

A gazdasági kilátásokat illetően hároméves időtávon jelentősen átrendeződtek a várakozások. „Erőteljesen, 43%-ról 24%-ra csökkent a gazdaság további javulását feltételezők aránya, de gazdasági visszaeséssel is jóval kevesebben számolnak az előző negyedévhez képest, miközben a cégek háromnegyede szerint a jelenlegi gazdasági növekedés lesz jellemző 2023-ig. Ezzel megfordult az elmúlt közel egy évre jellemző trend. Most már nem csak rövid, de középtávon is azok a cégek vannak többségben, akik a jelenlegi gazdasági növekedés ütemével számolnak” – tette hozzá a K&H szakembere.

A K&H nagyvállalati növekedési index kutatásról

A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport a GfK Hungária Piackutató Intézettel együttműködésben 2014-től kezdődően átfogó negyedéves kutatást végez, amelyben feltérképezi a hazai nem-állami nagyvállalati szektor aktuális helyzetét, valamint hogy hogyan látják saját cégük és a gazdasági környezet változásait a következő egy évben. A kutatás 250, a 2 milliárd forint éves árbevételt meghaladó, nem állami tulajdonú cég döntéshozójának megkérdezésével történik. A legutóbbi felmérés 2019. november 5-29. között zajlott.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2300 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

K&H Bank

III. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 349 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3 318 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 37,7 milliárd forint

K&H Biztosító

III. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 15,4 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 182,7 milliárd forint

biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 5,2 milliárd forint

adózás utáni eredmény: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3,9 milliárd forint