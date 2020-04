Vírustesztelő műszereket adományozott a nyíregyházi kórháznak a Bige Holding

Az új koronavírus betegség gyors tesztelésére is alkalmas automatákat és teszteket adományozott a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház számára az NZRT Trade Kft., a Bige Holding Csoport tagja, mintegy 67,8 millió forint értékben.

Ilyen súlyos járványos időszakban segíteni kell – mondta Bige László, a Bige Holding Csoport tulajdonosa az adomány átadásakor, amely 2020. 04. 24-én történt meg a nyíregyházi városházán. Hozzátette: mivel ő is Nyíregyházán él és a Bige Holding Csoport központja is itt van, a nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosságot segítik elsősorban. Bige László ugyanakkor bízik abban, hogy ez az adomány másokat is arra sarkall, hogy tegyenek ilyen felajánlásokat és vásároljanak eszközöket a lakosság érdekében. Ha ezekkel a gépekkel, a 67,8 millió forintos „befektetéssel” csak ez-két emberéletet tudunk megmenteni – de nyilván sokkal többet – már akkor megérte, hiszen nem szabad hagyni, hogy pénzhiány miatt valaki is meghaljon – hívta fel a figyelmet.

Bige László véleménye szerint a tapasztalható világméretű járvány után olyan gazdasági válság következik, ami a mi életünkben még nem volt. Ennek a megelőzésére egyetlen lehetőség van, mégpedig ha nem az országot tennénk karanténba, hanem csak azokat különítenénk el, akik betegek. Ehhez nagyon sok teszt elvégzésére lenne szükség. A teszt elvégzéséhez szükséges eszközökből a Bige Holding Csoport a legjobbat vette meg a kórháznak – mondta. Hozzátette: ha megtehetnék, vettek volna ilyen készülékeket az egész országnak, de erre nincs lehetőségük. Ugyanakkor szükségesnek tartaná, hogy országszerte lennének ilyen eszközök, ezért reméli, hogy a Bige Holding Csoport felajánlásán felbuzdulva mások is szereznek majd be belőlük.

Az adomány révén Magyarországon elsőként a nyíregyházi kórházba kerülhetett két olyan, a biotechnológiai innováció csúcsát jelentő automata és 2 hónapra elegendő tesztkazetta, mely rendkívül gyorsan, 2,5 óra alatt mutatja ki az új koronavírus és 9 hasonló tüneteket adó légúti kórokozó esetleges jelenlétét a betegmintában – mondta Dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratóriumának vezetője. A Randox és a Bosch cégek együttműködésében kifejlesztett automaták molekuláris mikrobiológiai elvű, mikrochip technológiájú direkt vírusmérő készülékek, a vírus molekuláris komponensét azonosítják. Eredményük ezért nagyon nagy bizonyosság, nem csak valószínűsíthető, mint általában a gyorstesztek esetében.

A „Biochip Array” technológiájú készülékek további előnye, hogy zárt rendszerűek, így használatuk az egészségügyi dolgozók számára rendkívül biztonságos. A súlyos állapotú, invazív ellátást igénylő betegek ellátásában pedig a helyben végzett tesztelés rövidebb idő alatt ad információt esetleges fertőzöttségükről.

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója megköszönve az adományt, hangsúlyozta: a cégcsoport az elmúlt években nagyon sok nagy értékű diagnosztikai készülékkel támogatta a kórházat. Országosan is egyedülálló, modern eszközökkel gazdagodott a kórház és a betegellátás, ami kiemeli a járványügyi veszélyhelyzet kezelésében a várost – mondott köszönetet az adományért dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. Dr. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója is megerősítette, hogy a Vivalytic készülékek világviszonylatban is kiemelkedőek, kategóriájukban a legmagasabb színvonalat képviselik és hosszú távon, évekig segítik a kórházi diagnosztikát.

A Bige Holding Csoport tagja, a Pétfürdőn teljes kapacitással működő Nitrogénművek Zrt. – a műtrágyapiac legnagyobb hazai szereplője, amely a koronavírus által keletkezett válságban is biztosítja a magyar mezőgazdaság magas terméshozamát, ezzel is támogatva a magyar nemzet stabilitását és biztonságát – a koronavírus járvány miatti rendkívüli veszélyhelyzet időtartamára 2020. április 13-tól, az addigi 8 órás folyamatos műszakos munkarendről 12 órás műszakos munkarendre állt át. A társaság vezetése az érintett mintegy 270 munkavállaló számára, havi egyösszegű bónusz juttatása és 43,33 százalékos átlag műszakpótlék fizetéséről döntött, ez az extra juttatás együttesen havonta akár 60 ezer forinttól 80 ezer forint összegig is terjedhet – tájékoztatott Fábry Eszter, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója.