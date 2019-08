Virtuális diagnózis és teleradiológia: újabb két magyar startup került az európai egészségügyi innováció élvonalába

Két magyar team, az orvosi oktatóalkalmazást fejlesztő InSimu Patient és a nemzetközi teleradiológiát forradalmasító Sineko is elnyert 25 000 eurót az immáron harmadik éve megrendezésre kerülő EIT Health InnoStars Awards startupversenyen. A négy hónapos program során személyre szabott mentori támogatáshoz és két európai bootcamp tréningen való részvételi lehetőséghez jutott a két magyar, öt portugál, két-két lengyel és lett, valamint egy-egy cseh, litván, olasz és román csapat. Az európai országoknál mérsékeltebb innovációs szinten lévő 13, Regional Innovation Scheme Programme (RIS) országból érkező 116 kiváló pályázó közül választották ki a 15 továbbjutó csapatot.

Az EIT Health a kiválasztott csapatok számára három találkozót is szervez, ahol potenciális vásárlókkal, befektetőkkel és partnerekkel nyílik lehetőség a termékük vagy szolgáltatásuk validálására. A négy hónapos program után tíz csapat jut tovább a novemberben megrendezendő InnoStars Awards döntőbe, ahol az első helyezett további 25 000, a második 15 000, a harmadik pedig 10 000 euró támogatást kap.

Az egyik magyar nyertes csapat az oktató alkalmazást kifejlesztő InSimu Patient csapata, akik applikációjuk segítségével lehetővé teszik, hogy orvosok, orvostanhallgatók és medikusok virtuális betegeken gyakorolhassanak és a valós élethez hasonló diagnózisokat állíthassanak fel. A másik magyar team pedig a Sineko, melynek GRAID szoftvere a radiológiai jelentések lefordításával forradalmasítja a nemzetközi teleradiológiát. Az általuk kidolgozott GRAID egy szinoptikus jelentéskészítő asszisztens, melynek segítségével jól strukturált és több nyelvre is könnyen lefordítható orvosi jelentések készíthetők.

Egyre sikeresebbek a mérsékelten innovatív RIS régiók is

“A Regionális Innovációs Rendszer (Regional Innovation Scheme, RIS) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) programja, melyet az innovációs kapacitás növelése érdekében hoztak létre az Európai Unió olyan területein, amelyek nem profitálnak közvetlenül az EIT Health vagy más EIT Tudás és Innovációs Közösségek (Knowledge and Innovation Communities KIC) tevékenységéből. Egyre több RIS régióból származó csapat ér el sikereket nagy presztízsű európai startup versenyeken – mondta el Tóth Mónika, az EIT Health InnoStars RIS program managere. Európa ezen, mérsékeltebb innovációs potenciállal rendelkező részén is rengeteg tehetséges csapatnak van meg a tudása és képessége egészségügyi újítások fejlesztésére. Az egyik magyar csapat, az InSimu Patient erőssége, hogy az orvosok gyakorlati képzését támogatja, behozva a klinikai gyakorlatot az orvostanhallgatók mindennapjaiba, a másik csapat, a Sineko pedig az égető orvoshiányra kínál megoldást, jelentősen megkönnyítve a leletezést az radiológusok számára” – tette hozzá.

Az InnoStars Awards programot olyan, prototípussal vagy MVP-vel (minimum viable product) már rendelkező egészségügyi projektek, startup vállalkozások és spinoffok számára írták ki, melyek kevésbé nagy innovatív potenciállal rendelkező, úgy nevezett RIS régiókból származnak. A minőségi pályázók száma egyre bővül, ezért az ígéretes jelentkezők köre igen széles. Jelenleg 14 EIT Health RIS központ található 13 országban, amelyek támogatják az innovációt célzó helyi közösségek fejlődését. A magyarországi RIS központ a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete , mely elősegíti új tudományágak és módszertani megközelítések létrehozását, átlépve és túlmutatva a már létező tudományágak határain, olyan teret biztosítva, amely ösztönzi, közvetíti és biztosítja a tudományágak és egyéb területek közötti átjárást a tudományterületek, az üzleti szféra és a társadalom közötti hatékony kommunikáció kialakításával és fenntartásával.

A két magyar projekten kívül még az alábbi csapatok jutottak tovább az InnoStars Awards 2019 versenyében:

B-CULTURE: Egy portugál startup, mely 4D in vitro emberi szövetmodelleket fejleszt gyógyszerek teszteléséhez. Hatékony és etikus megoldást kínálnak a vegyületek és implantátumok ellenőrzött szűrésére és validálására a gyógyszeripar, a fogászat és az orvostudomány számára.

BrachyDOSE: Egy litván, tapasztalt mérnökökből és tudósokból álló csapat, mely olyan rákkezelési minőség-ellenőrzési eszközt kínál, amely hatékonyabb és személyre szabottabb kezelést nyújt. Termékük onkológusok számára készült, akik a lehető legpontosabb és legjobb a sugárterápiás eredményre törekszenek.

BRIGHT – Beyond Research and Information Graphics for Health and Technology: Egy portugál startup komoly játék projektet kínál, mely segíti a betegeket az öngyógyításban és elősegíti a terápiához való csatlakozást.

Femyo: Egy román vállalkozás, melynek célja, hogy Európában a születési és csecsemőhalálozási arányt felére csökkentse. A társaság arra törekszik, hogy létrehozza Európában az első digitális egészségügyi menedzsment szervezetet annak érdekében, hogy előfizetőik a lehető legbiztosabb élet kezdést tudják biztosítani gyermekeik számára.

HydrUStent: Egy portugál team, mely hordozható, vezeték nélküli és kevésbé invazív urodinamikai tesztelési technológiát fejlesztett ki, amely lehetővé teszi az urinális nyomás hosszú távú, folyamatos ellenőrzését. Ez pozitívan befolyásolja a beteg életét azáltal, hogy csökkenti az ilyen típusú vizsgálatokkal járó kellemetlenségeket, amelyeket jelenleg csak klinikai körülmények között lehet végezni.

InoCure: Egy cseh bionanotechnológiai vállalat. mely az élettudományi- és a gyógyszeripar számára nyújt megoldásokat. Terméke a DifMATRIX az első aktív 3D sejttenyésztő membrán, amely gyorsabb, megbízhatóbb és etikusabb teszteket tesz lehetővé a klinikai tesztek előtt.

Mosaic Software Srl: Az olasz startup által kifejlesztett PatchAI az első kognitív platform a betegektől származó adatok, panaszok gyűjtésére és prediktív elemzésére a klinikai vizsgálatok során, egy emberi beszélgetéseket utánzó AI-alapú virtuális asszisztens segítségével annak érdekében, hogy bevonja és motiválja a betegeket, és elősegítse a protokollnak való megfelelést.

Mhydrogel: Egy lett kémiai startup, mely gyógyászati kontaktlencséket kínál, hogy megmentse a kémiai szemsérülést szenvedett betegek látását.

OASIS Diagnostics SA: Egy lengyel orvostechnikai vállalat ONIRY nevű, nem invazív orvostechnikai eszközt fejlesztett ki a szülészeti anális záróizom sérülés gyors és megbízható diagnosztizálására gépi tanulási modell segítségével. Ez a vizsgálat megkönnyítené a nők életét közvetlenül a hüvelyszülés után.

Surgeonmate: Egy portugál vállalat,mely olyan technikai megoldások fejlesztésére szakososdott, amelyek célja az egészségügyiben dolgozók munkakörülményeinek javítása. Kidolgoztak és szabadalmaztattak egy olyan textilt, melyet az egészségügyi területen dolgozóknak megoldást jelent a hideg elleni védekezésben.

TimeUp: Egy portugál csapat, mely egy olyan orvostechnikai eszköz kifejlesztésén dolgozik, amely a vizeletben lévő baktériumok kimutatásával figyelmeztet fertőzések lehetséges kialakulására.UVera: Egy lengyel vállalkozás, mely innovatív, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz a bőr védelme érdekében az UV napsugárzás teljes spektruma ellen egy környezetbarát, természetes és biztonságos UV-védő termékkel.

Vigo: Egy lett vállalkozás, mely egy vényköteles rehabilitációs útmutatót dolgozott ki, amely a mesterséges intelligencia felhasználásával az emberek okostelefon interfészén keresztül terápiás útmutatást, gyakorlati segítséget és kognitív viselkedésterápián alapuló eszközöket biztosít stroke-on átesett betegek számára a gyorsabb és hatékonyabb felépülés érdekében.

Az EIT Health InnoStars-ról és a RIS rendszerről

Az EIT Health a legnagyobb európai, a magán és közszféra összefogásával működő non-profit szervezet az egészségügyi innováció területén. A több mint 150 partnerből álló EIT Health egy olyan különleges európai hálózatot hozott létre, amelyben vezető cégek, egyetemek, kutató és fejlesztőközpontok, valamint kórházak és intézmények együtt dolgoznak az egészségügy fejlesztésén az EU-ban. Az EIT Health feladata, hogy egy olyan ökoszisztémát hozzon létre, amely a jövő egészségügyén dolgozik: célja, hogy az európai állampolgárok tovább éljenek, egészségesen és boldogan. Az EIT Health 2 milliárd eurót fordít az európai egészségügyi szakemberek szaktudásának fejlesztésére, valamint felkutatja és támogatja Európa legnagyobb tehetségeit, továbbá innovatív gyógyászati termékek és megoldások kereskedelmi forgalomba hozásába fektet be. Ez az egyik legnagyobb közfinanszírozású egészségügyi kezdeményezés, amely az Európai Bizottság és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) támogatásával valósul meg.

EIT Health InnoStars – ez az EIT Health hét földrajzi területe közül az egyik. A progresszívebb, az Európai Innovációs Mutatószám Rendszer (EIS) által „mérsékelt innovátornak” minősített országokra fókuszál. Az InnoStars területi lefedettsége fél Európára kiterjed: Lengyelország egyes részeire, Magyarországra, Olaszországra, Portugáliára valamint a Regionális Innovációs Program részeként a Balti országokra, Horvátországra, Szlovákiára, Csehországra, Szlovéniára, Görögországra és Romániára. Az InnoStars kapja az európai strukturális és befektetési alapok (ESB-alapok) innovációra elkülönített legmagasabb összegét, 2023-ig 20 milliárd eurót. Az InnoStars kiemelten támogatja az egészségügy, az egészséges életmód és az aktív időskor területére koncentráló vállalkozásokat, innovációkat és oktatást.

Regionális Innovációs Rendszer (Regional Innovation Scheme RIS) – az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) programja, melyet az innovációs kapacitás növelése érdekében hoztak létre az Európai Unió olyan területein, amelyek nem profitálnak közvetlenül az EIT Health vagy más EIT Tudás és Innovációs Közösségek (Knowledge and Innovation Communities KIC ) tevékenységéből. Az EIT Health InnoStars a program fő koordinátoraként egyedülálló kapcsolatot teremt a földrajzilag távolabbi csomópontok között, és bevonja őket az európai innovációs ökoszisztémába. Jelenleg 14 ilyen, versenyeztetés útján kiválasztott EIT Health RIS központ található 13 országban, amelyek támogatják az innovációt célzó helyi közösségek fejlődését.