Világszínvonalú geoinformatikai szoftvereket vásárolt az SZTE

A geoinformatikai, légi és műholdfelvételek magas szintű feldolgozására alkalmas szoftvereket vásárolt pályázati forrásból, 300 millió forint értékben a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) természeti földrajzi és geoinformatikai tanszéke, a programok egyaránt szolgálják az oktatási és kutatási munkát – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint a Hexagon Desktop Educational 2020 egy világszínvonalú, 12 önálló szoftverből álló képfeldolgozó, publikáló rendszer, amelyhez egy időben 125 hallgató kaphat teljes körű hozzáférést, és azok a digitális oktatás időszakában, otthonról is elérhetők.

A programcsomag ötvözi a távérzékelést, a fotogrammetriát és az adatkezelési technológiákat, és térképszerver funkciókat is ellát. A felhasználók térinformatikai adatokat gyűjthetnek a szoftver segítségével, feldolgozhatják és elemezhetik azokat egy rendszeren belül. Az információk webes és mobilalkalmazásokon keresztül is továbbíthatók.



A másik nagy frissített, bővített szoftvercsomag az ESRI cég ArcGIS nevű terméke, amelyet már a 1990-es évek elejétől használnak az SZTE-n, de most nyílt lehetőség, hogy a hallgatók nagyobb számban elérjék, nemcsak a tanszéki számítógépes laborokban, hanem otthonról is ezt a rendszert.A szoftverek alkalmasak az oktatáshoz kapcsolódó terepi adatgyűjtések – például terepgyakorlatok térképezési feladatainak – támogatására is.Az oktatás mellett a szoftverek felhasználási lehetősége széles körű: ipari, agrárinformatikai, tájtervezési, környezeti, belvízi vagy aszálymonitoring jellegű kutatásokban is alkalmazhatók.(MTI)