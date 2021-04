Vételi ajánlatot tett az Opus Global cége a DM-KER Nyrt. többségi tulajdonának megszerzésére

Az Opus Global Nyrt. konszolidációs körébe tartozó, közvetett kisebbségi tulajdonában álló Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft. a DM-KER Nyrt. többségi tulajdonának megszerzését célzó, több lépéssorozatból álló vételi ajánlatot tett, ezt a DM-KER Nyrt. többségi tulajdonosai elfogadták – közölték a cégek a tőzsde honlapján kedden.

A tájékoztatás szerint az ajánlat értelmében az M1 Nehézgépkezelő mint vevő részvényadásvételi szerződést és több opciós megállapodást tervez kötni a közeljövőben a DM-KER Nyrt. többségi tulajdonosaival, amelynek részletes feltételeit tartalmazó szerződések tárgyalását a felek megkezdik.

A 2008-ban szigetszentmiklósi székhellyel és több fiókteleppel alapított és 2019-ben sikeresen tőzsdére vitt DM-KER Nyrt. jelenleg 72 munkavállalót foglalkoztat. Megrendelői elsősorban építőipari kis- és közép-, illetve nagyvállalatok. A vállalat kizárólagos importőre és forgalmazója a Bobcat és Doosan márkáknak.

A DM-KER Nyrt. tavalyi árbevétele 17 százalékos növekedéssel meghaladta a 11,7 milliárd forintot, EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig a 800 millió forintot.

Az akvizícióval az M1 Nehézgépkezelő célja, hogy a Mészáros csoport építőipari divíziójában használt építőipari eszközöket maximális hatékonysággal és kapacitáskihasználtsággal kezeljék, azok cseréjét, bővítését és javítását erre specializált vállalat végezze – írták.

Jelezték: a DM-KER Nyrt. esetleges többségi tulajdonának megszerzése nagymértékben hozzájárulhat ahhoz is, hogy az M1 Nehézgépkezelő nemzetközi piacokon is pozíciót szerezzen.

A DM-KER Nyrt. azt is közzétette, hogy a tervezett tranzakció értelmében az M1 Nehézgépkezelő 32,9 százalékos részesedést szerezne 1 645 000 000 forintos vételárért a cégben, szerződéskötéskor halasztott fizetéssel és letéti konstrukció alkalmazásával, valamint 29,07 százalékos részesedési mértékig 2021. október 31. napjáig tartó eladási joggal, amelynek kötelezettjei a jelenlegi többségi tulajdonosok.



Mint írták, a vevő több lépcsőben szerezne 50 százalék feletti részesedést egyfelől a tőkepiaci törvény befolyásszerzési szabályai alapján, valamint azáltal, hogy biztosítva lenne számára a szerződéstől számított 3 évig vételi jog a társaság 19,68 százalékos tulajdoni hányadát kitevő részvények esetében, részvényenként 48 forint opciós vételáron. Akár a vételi opció kerül lehívásra, akár egyéb módon kerül a vevő többségi tulajdonába, a jelenlegi eladó többségi részvényesek fennmaradó részesedéseik tekintetében eladási jogot gyakorolhatnak két részletben a 19,68 százalékos vételi jog lehívását követő második hónaptól 24 hónapos időtartamig darabonként 48 forint vételáron. A tranzakció megvalósulása esetén alapszabály módosításokra is sor kerülne – közölték.A bányászati-, építőipari-, mezőgazdasági gép nagykereskedelemmel foglalkozó DM-KER többségi tulajdonosai Megyeri Sándor (36,83 százalék), Bátor Ferenc (32,08 százalék) és a BF Trustee Kft. A 2019-es átalakulás során Kft.-ből Zrt.-vé, majd Nyrt.-vé változott a cég működési formája és részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsde X-TEND piacára.(MTI)