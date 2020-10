Veszteséggel zárta az INA a harmadik negyedévet is

Az INA horvát olajipari vállalat nettó bevétele a 2020-as pénzügyi év harmadik negyedévében elérte a 11,2 milliárd kunát (542,80 milliárd forint), ami 44 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idén 1,05 milliárd kuna (50,8 milliárd forint) veszteséget könyvelt el a cég, amit a külső környezet lassú helyreállásával magyarázott.

Az INA által az MTI-hez eljuttatott eredménybeszámoló szerint 2020 harmadik negyedévében az olajiparban kiemelten figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA, azaz a kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény 1,34 milliárd kunát (64,9 milliárd forint) tett ki, ez 44 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A nettó adósság 2,5 milliárd kunát (121,1 milliárd forint) ért el: az adósság és a tőke aránya 20,9 százalékon állt a harmadik negyedév végén.

Fasimon Sándor, az INA igazgatótanácsának elnöke a közlemény szerint elmondta: bár Horvátország jobban teljesített a nyári turisztikai idényben a vártnál, a szezonális forgalomnövekedés nem tudta pótolni az általános rossz környezetet. Az INA 2020-as működéséhez több operatív kiigazításra volt szükség a fenntartható pénztermelés biztosítása érdekében – hangsúlyozta.

Mint mondta: a cég aktivitásainak központjában a nem kritikus beruházások elhalasztása és számos optimalizáló belső intézkedés állt, melynek köszönhetően az INA stratégiai projektjei, mint a rijekai finomító felújítása az R&M Új irány 2023. program keretén belül, nem került veszélybe.

Kiemelte: ami az idei első kilenc hónap eredményét illeti, az továbbra is stabil, ha az 1,3 milliárd kuna értékű CCS EBITDA-t nézzük. A szezonális hatás segített a jobb eredmény elérésében a harmadik negyedévben, így az EBITDA, amely az első félévben negatív volt, most pozitív lett – tette hozzá.

Jelezte, hogy a kutatás és termelés várt természetes csökkenése továbbra is a szénhidrogének alacsony árának következménye, főleg a földgázé, a gazdasági visszaesés miatt pedig a kereslet is csökkent.

A finomítói üzletágra egyrészről pozitív hatással volt a saját termékek aránya az értékesítésben, másrészről azonban befolyásolta a negatív árrés, amely az alacsony gazdasági aktivitás eredménye – magyarázta.



Rámutatott ugyanakkor, hogy a kiskereskedelem a harmadik negyedévben jelentősen javult. A 16 százalékos forgalomvisszaesés az első kilenc hónapban 2019 ugyanezen időszakához viszonyítva sikernek számít ebben a piaci környezetben – húzta alá.Úgy vélte: a 2020-hoz hasonló év aligha ismétlődik meg újra, de az őszi és téli időszakot nehéz előrelátni, a teljes gazdasági fellendülés pedig még mindig távol van. Mindazonáltal az INA – folyamatban lévő projektjeivel – teljesen felkészülve néz elé a 2021-es évnek, hogy biztosítsa a további növekedést – fogalmazott Fasimon Sándor.Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.(MTI)