VesztesÃ©ges Ã©vet zÃ¡rt a Continental

Az előző évinél kissé magasabb forgalom, de csökkenő eredményesség mellett egyszeri tételek miatt veszteségbe fordult 2019-ben a Continental AG gumiabroncsgyártó és járműipari alkatrész beszállító vállalat mérlege a cég honlapján csütörtökön közzétett éves jelentés szerint.

A Continental 2019-ben az autóipari világpiaci forgalom hat százalékos csökkenése mellett az előző évivel közel megegyező, 44,47 milliárd euró értékesítési árbevételt és 10,58 milliárd euró működési eredményt ért el. 2018-ban 44,40 milliárd euró volt a Continental értékesítési árbevétele és 11,10 milliárd euró a működési eredménye.

A kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény 4,97 milliárd euróra csökkent 6,23 milliárd euróról, a bevételarányos jövedelmezőség így 11,2 százalékra 14,0 százalékról.

A kamat- és adófizetés előtti (EBIT) eredmény 268,3 millió euró hiány lett a 2018-as 4,024 milliárd euró többlet után. Egyszeri tételekkel kiigazítva az EBIT 3,23 milliárd euróra csökkent 4,12 milliárd euróról.

A részvényesekre jutó mérleg szerinti eredmény 1,17 milliárd euró veszteség lett 2019-ben az előző évi 2,96 milliárd euró nyereség után. Egy részvényre vetítve 6,13 euró lett a veszteség a 2018-as 14,49 eurós egy részvényre jutó nyereség után. A cég vezetése 4,00 eurós osztalékra tesz javaslatot a részvényeseknek a 2018-as 4,75 eurós osztalék után.

A csoporton belül az autóipari üzletág 26,52 milliárd euró forgalmat bonyolított tavaly az előző évi 26,85 milliárd után. Az EBITDA eredmény 1,92 milliárd euróra csökkent 3,17 milliárdról, a bevételarányos jövedelmezőség pedig 7,2 százalékra 11,8 százalékról.



A gumiabroncs üzletág 18,01 milliárd euróra növelte forgalmát 17,60 milliárd euróról, az EBITDA eredmény 3,16 milliárd euró lett 3,19 milliárd euró után, a bevételarányos jövedelmezőség pedig 17,6 százalékra csökkent 18,2 százalékról.“A Continental a legnehezebb időkben is túlteljesíti versenytársait” – foglalta össze az eredményadatokat Elmar Degenhart vezérigazgató, a cégnek a hat százalékkal zsugorodó autóipari piacon nyújtott teljesítményére utalva.A Continental az idén is világpiaci forgalomcsökkenésre számít az autóiparban, immár sorban a harmadik éve. A várt forgalomcsökkenés a koronavírus-járvány jelenleg megbecsülhető következményeit is beleértve 2 és 5 százalék között lehet 2020-ban. Az év első három hónapjában viszont tíz százalék is lehet a globális termeléscsökkenés az autóiparban, ezen belül Kínában akár harminc százalékos is.Az idén a Continental 42,5-44,5 milliárd eurós forgalmat tervez elérni bevételarányosan 5,5 és 6,5 százalék közötti EBIT mellett. Az autóipari üzletág bevétele 25,5-26,5 milliárd euró között lehet az idén 3-4 százalékos működési eredménykulcs mellet, az abroncsgyártó üzletágé pedig 17-18 milliárd euró 10-11 százalékos EBIT-aránnyal.A Continental a “Transformation 2019-2029” strukturális átalakítási tervével veszi fel az autóipari korszakváltás által dobott kesztyűt. A terv 2019 szeptemberi életbe léptetése óta azonban a globális gazdasági környezet romlása a 2008/2009-es gazdasági és pénzügyi válság óta nem látott mértékű visszaesést okozott a személygépkocsik és kis-haszongépjárművek piacán. A koronavírus-fertőzés megjelenése pedig a helyzetet csak tovább súlyosbította.Elmar Degenhart vezérigazgató elmondta: a Continental összes tevékenységi körében a termékektől az üzleti modelleken át egészen a szervezeti struktúráig mindent felölelő gyökeres átalakítást hajt végre. A Continental már időben szilárd technológiai bázist épített ki magának és stabil pénzügyi helyzetre tett szert. “Sokkal jobb helyzetben vagyunk mint az előző autóipari visszaesés idején voltunk és pontos terveink vannak a sikerhez vezető útra” – fogalmazott.



(MTI)