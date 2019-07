Venni vagy várni? Vajon miként változik az ingatlanpiac?

Az elmúlt évek pezsgése még mindig tart a magyarországi ingatlanpiacon, ám lassan körvonalazódnak a változások. A külföldi befektetők érdeklődése ugyan változatlanul jelentős a budapesti ingatlanok iránt, de az áremelkedés eddigi üteme lelassult, és már csak kisebb mértékben várható, egyes területek, egyes ingatlanok pedig minden bizonnyal elérték a maximumot. Így aki nagyon sokáig fontolgatta, hogy eladja-e lakását, mert az irreális elképzeléseknek, az apróhirdetések által sugallt összegeknek hitt, most könnyen csalódhat, ha alacsonyabb összegért kell áruba bocsátania tulajdonát.

„Budapest Belvárosában, mint minden nagyváros központjában mindig kapósak lesznek az ingatlanok, ehhez nem fér semmi kétség” – szögezi le Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. – „Mindig lesznek olyanok is, akik életvitelszerűen szeretnének a város szívében lakni, mert szeretik a nyüzsgést, de természetesen üzleti szempontból is vonzó marad ez a lokáció. Egyelőre még nincsenek jelek arra, hogy a rövidtávú kiadás iránt csökkenne az érdeklődés, a kisebb hozamot ígérő hosszútáv pedig teljesen megbízható hozammal jár. Tehát még ha az árak emelkedése jelenleg stagnálni is tűnik, még mindig jó befektetés egy belvárosi ingatlan. Úgyhogy aki éppen eladni szeretne, azt arra biztatjuk, hogy konzultáljon ingatlantanácsadó szakértővel, hogy reálisan meghatározzák a forgalmi értéket, és rövid időn belül sikerüljön értékesíteni a lakást.”

De mi a helyzet a vásárlásokkal? A belvárosi lakásokból sokan éppen azért szándékoznak mozdulni, mert „most vagy soha” alapon úgy érzik, hogy most éppen nagyon jól tudják értékesíteni a lakásukat, és szívesen költöznének kertvárosba, családi házba, vagy vásárolnának éppen két kisebb lakást gyermekeik jövőjéről gondoskodva. A sikeres eladást gyakran az a tény nehezíti, hogy az eladó vásárlási elképzeléseihez meg kell teremtenie a fedezetet. Sokan gondolkodnak úgy, hogy bár eladni most kellene, a vételnél jobban járnának, ha ki tudnának kicsit várni, mert úgyis jelentősen zuhannak majd az ingatlanárak.

„Tény, hogy mozognak az árak mindkét irányban egy picit, de komolyabb árcsökkenésre egyelőre nem nagyon lehet számítani a divatosabb régiókban. Aki megteheti, hogy 2-3 évet is vár, mert jelenlegi élethelyzetében nem sürgős a költözés, vagy akár bérelt lakásban is ki tudja addig húzni, az esetleg számíthat arra, hogy picit csökkennek az ingatlanárak, de ezzel mi nem biztatnánk azért senkit. Az árszínvonal általános emelkedése és a befektetők profitorientáltsága miatt az újépítésű ingatlanok ára jelentős mértékben nem fog tudni csökkenni, a Belváros vonzereje mindig megmarad, sőt várható, hogy a komolyabb kormányzati beruházások közelében egyéb régiókban is emelkednek majd az ingatlanárak, ha nem is az előző években tapasztalt mértékben” – mondja Ben-Ezra Orran.



A szakértő véleménye szerint, aki mostanság ingatlanba fektet, mindenképpen vegye figyelembe a közlekedést, az ingatlan jó megközelíthetőségét, a közelben lévő esetleges fejlesztéseket (irodaházak, sportlétesítmények, nagyobb létszámmal működő objektumok), és akkor egészen biztosan nem lesz gondja később sem az ingatlanja bérbeadásával.

Néhány budapesti terület azok közül, ahol a beruházásoknak köszönhetően biztosan nőni fognak az ingatlanárak, ezért most, illetve a közeljövőben érdemes még lakást venni: a Stadion vonzáskörzete, a Keleti- és a Nyugati pályaudvar környéke, a Városligetet övező területek, a Kopaszi-gát és Újbuda egyes részei, a Csepel-Sziget északi része, a Bálna és a Közvágóhíd környéke, illetve Óbudán, a Fő tér és Duna-part közötti szakasz. A vidéki nagyvárosok közül Pécs, Szeged és Kecskemét az a lokáció, ahol érdemes befektetésként lakást vásárolni, a Balatonnál és a Velencei-tónál viszont nagyon megugrottak most az ingatlanárak, ott nem nagyon lehet már nyomott áron ingatlant venni, az elmúlt évek hulláma most végetérni látszik, az árak nagyon magasra szöktek.

