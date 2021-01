Vendéglők: ugrott a 400 milliárd 2020-ban

És év végén a fél piac elveszett. 2021 is a fél piac vesztésével indult, ahogyan 2020 zárult. Szinte hihetetlen ez a teljesítmény elvitelből és házhoz szállításból. De hát marad a veszteséges üzem most már legalább márciusig. Az “én kinyitok” című műsorszám pedig gonosz játék – a többiekkel szemben.

Ha lenne okos trükk, amivel meg lehetne kerülni a vendéglős járványzárat, már kitalálták volna. Az “én kinyitok” című műsorszám pedig igazából gonosz játék – a többiekkel szemben. Aki mondja, nyilván tudja, hogy nem fog tudni kinyitni, főleg névvel és címmel hirdetve, hanem egyszerűen csak cinikus játékot űz a többiekkel – vendéglősökkel, vendégekkel – szemben.

Na de a statisztika, ami csak az átlag: van felette és alatta is

Sok vendéglős úgy zárt be márciusban, amikor a piacuk háromnegyede elveszett, hogy nem sokat kísérletezgetett a házhoz szállítással és az elvitellel. Van, aki azóta sem nyitott ki. Az őszi hónapokban a járvány második hulláma miatti újabb zárás alatt viszont a statisztika szerint megkétszerezték a házhoz szállítást és az elvitelt a vendéglők. De hát ez is csak a piac felét jelentette bevételben, ez pedig egy veszteséges üzemmód egy olyan költségérzékeny piacon, mint a vendéglátás. Sőt, ha alaposabban nézzük, amit egy vendéglő kibocsájt ételt, italt, annak értékében a saját munka egy tetemes hányad, az állandó költségeket is hozzácsapva pedig a házhoz szállítás és az elvitel eleve egy veszteséges menet. Nagyon jó estben nullára kijön.

A vendéglátók 2020-as mérlege 400 milliárdos piacvesztést mutat úgy, hogy annak 90%-a a hagyományos kereskedelmi vendéglátás, a maradék a munkahelyi:

jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec év 2020 105 110 68 30 59 94 125 143 103 99 65 63* 1.164 2019 91 94 111 114 125 133 144 156 125 129 119 124 1.465 KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, */: december: becsült adatok

A novembertől beléptetett zárások a munkahelyi vendéglátást nem érintették (tavasszal igen), de ott is volt egy 25-30%-os piacvesztés, arányuk feljebb csúszott 2020 végén, 15% környékére, de ez az összképet nem befolyásolta.

A heti monitoros statisztikából pedig kiolvasható, hogy 2021 úgy indult, miképpen 2020 zárult:

márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec* január* -43% -76% -56% -33% -18% -14% -22% -27% -49% -51%* -49* kereskedelmi vendéglátás -45% -76% -55% -33% -19% -14% -23% -28% -52% -54%* 52%* munkahelyi vendéglátás -30% -72% -68% -35% -8% -2% -12% -17% -24% -28%* -25%* KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, január: heti monitoros adatközlésből (december 16-január 15) becsült

A teljesség kedvéért: szeptember 23-tól beléptették a 23 órás vendéglőzárt, november 11-től a teljeset (beülni azóta nem lehet). És ez már márciusig így lesz. November 14-től 5%-ra csökkent az áfakulcs az elviteles kiszolgálásnál és a házhoz szállításnál a vendéglátásban (előtte csak a helyben készített ételféleségeknél és alkoholmentes italoknál volt 5% az áfa, de le is kellett ülni elfogyasztani, ami így most már nincs helyben ücsörgéshez kötve).

