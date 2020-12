Vendéglők: egyre lejjebb, de egyszer fogunk még vendéglőzni

A 23 órás, majd a teljes bezárás az áprilisit közelítő mélységű gödörbe taszította a vendéglátást. A nyári kapaszkodást követően ebből már nem fog tudni minden vendéglátós kikapaszkodni. Az elvitel és az áfakulcs csökkentése annyit segít, hogy valamennyivel kisebb a huppanás, némi támogatással is körítve. Pedig fogunk még vendéglőbe járni, csak a cégtábla és szakács nem biztos, hogy a régi lesz a régi helyen. És ha odaát előbb nyitnak, akkor ismét kevés lesz a pincér.

A magyar vendéglátózás sorsa a járvány súlyosságától függ, pontosan szólva attól, meddig kell korlátozni a működését a járvány elleni védekezés miatt. És nem csak nálunk, hanem ott is, ahol korábban szívesen dolgoztak a magyar szakácsok, pincérek.

A vendéglátózás piacának több mint felét bukja év végén

A vendéglátás nagy szelete az úgynevezett kereskedelmi vendéglátás. 2019-ben a teljes 1.463 milliárdos vendéglátó forgalomból 1.331 milliárd forint volt ez az ág, mellette tizede a munkahelyi vendéglátás, mely 132 milliárd forintot könyvelhetett el. A vendéglátásban a július és az augusztus a legerősebb hónapok. A november viszont a második leggyengébb hónap a második félévben. És a december sem sokkal erősebb, ami viszont azt is jelenti, hogy az év vége nem a megugrás időszaka egyébként sem a vendéglátásban.

Az áprilisi, májusi zárlatot követően szépen kapaszkodott a vendéglátás kifelé a gödörből, igazából már csak a külföldi vendégek hiányoztak, akik korábban a bevétel 20-25%-át hozták a vendéglátózás konyhájára. De hát jött a járvány második hulláma szeptembertől, majd a korlátozások sorjában.

Az áfakulcs csökkentésén ugyan nyertek hozzávetőleg 10 milliárd forintot a vendéglők (a munkahelyiek kimaradtak ebből), de az el is megy a veszteségek pótlására, vagy éppen a kiszállítás költségeire, ha nem akarnak túl sokat a vendégre zúdítani belőle.

Előbbiekből kiindulva az év vége már elveszett a vendéglátás számára a kilábalásból és a járványhelyzet alapján azzal is számolni kell, hogy 2021 kezdete sem lesz még egy derűs időszak.



jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 2020 105 110 68 30 59 94 125 143 103 102* 75* 50* 2019 91 94 111 114 125 133 144 156 125 129 117 124 KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, */: október, november: becsült adatok, december: előrejelzés

De maradva az év végénél, a heti monitoros statisztika borús októberi és novemberi hozadékot vetít előre. Bevételben november első három hetében 36% az elmaradás a korábbiakhoz képest, úgy, hogy a hónap elején még legalább 23 óráig nyitva lehetett tartani:

Jó, akkor elviszem, de ez már más világ lesz

A járvány első hullámához hasonlóan az év utolsó hónapjaira is maradt az elvitel, vagy éppen a házhoz szállítás a vendéglátózásban. 2020 első két hónapja még 7-10%-os növekedést hozott a vendéglátásban, de a március közepétől a felszolgált, majd március végétől az elvitt, vagy kiszállított adagok mennyiségét nézve egy nagy zuhanás határozta meg a mérleget.

És most úgy tűnik, ha nem is olyan mély, de hasonló csúszás vár a vendéglátókra. Tapasztalataik már vannak a túlélésre, ha nem mehet be a vendég, amit az is jelez, hogy 2020 első félévében nem is változott a vendéglátóhelyek 51 ezres száma (azzal együtt, hogy akadnak szép számmal, akik ki sem nyitottak, azok közül, akik elsősorban a közben el is maradt külföldi vendégekre építették üzletmenetüket).

De hát a második hullám időszaka már más lesz a vendéglátásban is. Ugyanis ha talpon is maradtak a vendéglők, veszteségük volt már eddig is bőven, a javulást azért hozó nyári hónapokkal együtt. A második hullám viszont tovább növeli a veszteségeket és ezt már sokan nem fogják bírni. Szakmabeli jelzések alapján akár a vendéglők harmada, fele is elbukhat, végleg bezárásra ítélve. A piaci előrejelzések sajnos ebbe az irányba mutatnak:

márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec -43% -76% -56% -33% -18% -14% -22% -25%* -40%* -65%* kereskedelmi vendéglátás -45% -76% -55% -33% -19% -14% -23% -30%* -45%* -70%* munkahelyi vendéglátás -30% -72% -68% -35% -8% -2% -12% -20%* -30%* -40%* KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, október, november: heti monitoros adatközlésből becsült, november: 1-20, december. előrejelzés

Pedig jó dolog a kockás terítő mellett ücsörögni

A vendéglátás nem olyan – ma még -, hogy az élmény lecserélhető a kiszállítással, vagy a webes rendeléssel. A felszolgált ebéd, vacsora kényelme, a békés ücsörgés is számít, a mosogatás elmaradásának aprócska örömével együtt.

A járvány valamikori lefutása után rohanni fogunk a vendéglőbe ismét. De hát nem csak mi, mások is, ott valahol a határon túl, ahol sok magyar szakács és pincér is dolgozott.

Most végső tartalékaikat élik fel veszteségeik halmozásával a vendéglők. Kénytelenek a szakácsok, pincérek egy részétől is megválni. Ki tudja, ki fog újra befektetni, vendéglőt nyitni és bért fizetni a szakácsának és a pincérének. És ők mit választanak.

(blokkk.com)