Varga Mihály: tovább csökken az adósságfinanszírozás költsége

Magas kamatozású dollárkötvények visszavásárlását hirdette meg az adósságkezelő egymilliárd amerikai dollár értékben kedden – tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t.

A pénzügyminiszter kiemelte: a lépéssel amellett, hogy csökken a költségvetés kamatterhe, az államadósság devizaaránya és Magyarország stabilitása is javul.

Varga Mihály elmondta: az eredményes gazdaságpolitika, a kedvező piaci környezet, valamint az idei évre várható alacsony finanszírozási igény együttesen teszi lehetővé, hogy a magas kamatozású devizaadósságot olcsóbb és lényegesen hosszabb futamidejű finanszírozásra cserélje le az állam.

Ennek a stratégiának megfelelően valósult meg múlt héten a 20 éves forintkötvény kibocsátása is – emlékeztetett a tárcavezető. Mint mondta: a húszéves kötvény várakozásokon felül teljesített, a felkínált mennyiség több mint kétszeresére érkezett ajánlat, 3,01 százalékos átlaghozam mellett, összesen 22,8 milliárd forintot értékesített az Államadósság Kezelő Központ. Az olcsóbb államadósság-finanszírozást segítő újabb lépés a most meghirdetett dollárkötvény-visszavásárlás, amelynek forrásához nincs szükség új devizakötvény kibocsátására – jegyezte meg.



Az alacsonyabb kamatteher és az államadósság futamidejének hosszabbítása tovább növeli a magyar gazdaság stabilitását és erősíti a befektetők Magyarországgal szembeni bizalmát – ismertette Varga Mihály kiemelve, hogy a lépések összhangban vannak a kormány adósságcsökkentő törekvésével, amelynek köszönhetően a 2010-es 80 százalék feletti értékről a tavalyi év végére 66-67 százalék körüli szintre javulhatott a GDP-arányos államadósság, idén pedig még tovább csökkenhet.(MTI)