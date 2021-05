Varga Mihály: eredményesek az otthonteremtési támogatások

Eredményesek az otthonteremtési támogatások, az első negyedévben 6153 darab lakás épült, ez 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban – közölte Varga Mihály közösségi oldalán közzétett posztjában szerdán.

A pénzügyminiszter jelezte: azzal számolnak, hogy a bővülés a következő időszakban is folytatódni fog.Kiemelte, hogy a költségvetés biztosítja az újabb, januárban elindított támogatásokhoz szükséges forrásokat is. Ennek részeként január 1-jétől az új építésű otthonok értékesítésének áfatartalma 27 százalékról 5 százalékra csökkent, és azok a családosok, akik igénybe veszik a CSOK-ot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát is új otthonuk vásárlásakor vagy építésekor.A legalább egy gyermeket nevelő családoktól a felújítási költsége felét – legfeljebb 3 millió forintig – átvállalja az állam, valamint 6 millió forintig kedvezményes Otthonfelújítási kölcsönt is igénybe vehetnek a családok.Emellett januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik CSOK-kal vásárolnak új vagy használt ingatlant, valamint 2021-től többgenerációs otthon létrehozására – azaz a családi házak tetőtér-beépítéséhez – is igénybe vehető a CSOK akár maximális, 10 millió forintos összege – ismertette Varga Mihály.(MTI)