Varga Mihály: elsődleges cél a munkahelyek, vállalkozások megvédése

A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja, a munkahelyek, vállalkozások megvédése, ehhez a beruházások támogatása a leghatásosabb eszköz – jelentette ki a pénzügyminiszter pénteken a Bács-Kiskun megyei Felsőlajoson, a Márka Üdítőgyártó Kft. kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén.

Az üzemlátogatás után Varga Mihály elmondta: a teljes mértékben magyar kft. csaknem 105 millió forintos beruházásához 72 millió forint támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán.

Hozzátette: a “Márka” üdítő magyar szabadalom, évtizedes múltra visszatekintő “brand”, a cég beszállítóinak 90 százaléka is magyar vállalkozás. Hangsúlyozta: a kormány már tíz éve követi azt az alapelvet, hogy “ha munka van, minden van “, mert ez alapozza meg az ország teljesítményét, a családok életszínvonalát. A kormány a járvány második hulláma idején is több eszközzel segíti a hazai vállalkozásokat, a munkahelyek megvédésében és újabb fejlesztésekben – közölte. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program elsősorban azokat a fejlesztéseket támogatja, amelyek segítik a vállalkozásokat alkalmazkodni a jelenlegi kihívásokhoz – mondta.

Varga Mihály emlékeztetett: a gazdaságvédelmi intézkedések folytatódnak a következő hónapokban is, folyamatosan jelennek meg új felhívások is. A pályázatok gyorsabb és egyszerűbb elérhetősége érdekében a Pénzügyminisztérium kifejlesztett egy mobilalkalmazást. Az applikáció segítségével a vállalkozások azonnal értesítést kapnak az aktuális pályázatok megjelenéséről, tájékozódhatnak a részletekről, feltehetik kérdéseiket az ügyfélszolgálatnak. A tárca továbbfejleszti az alkalmazást, hogy jövő évtől már pályázatokat is be lehessen nyújtani a GINAPP-on keresztül- közölte a miniszter. Varga Mihály kitért arra is, hogy a gazdasági növekedés jegyében eltelt elmúlt hét év megteremtette a lehetőséget a védekezés eszközeinek módosításához. Ezt mutatja az is, hogy a kiskereskedelmi forgalom nem esett vissza a tavalyi év adataihoz képest, sőt az utóbbi hónapokban már fölötte is van.



A munkaerőpiacon is kedvezőek a folyamatok, a beruházási ráta pedig 28,5 százalékos volt, ez a visszaesés ellenére is az Európai Unió élmezőnyébe tartozik. Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője elmondta: a második gépsor sikeres telepítése és a logisztikai központ bővítése után most a saját biológiai szennyvíztelep technológiai megújítása következik, ami a fajlagos gyártási költségek csökkentésével garantálja a munkahelyek megtartását is. A légtechnikai hűtés fejlesztésével optimalizálják továbbá a palackozó üzem hőmérsékletét, ami az üzem még magasabb fokú sterilitását is eredményezi. Új informatikai eszközökkel erősítik a távmunka lehetőségét is – közölte. Mint elmondta, a cég kapacitása 140 millió palack évente, raktározási területük elérte a 13 ezer négyzetmétert. A cégnél jelenleg 106 munkavállaló dolgozik. Az ügyvezető kitért arra is, hogy a Márka Üdítő már 30 százalékos rPET -et (újrafeldolgozott PET-anyagot) használ a palackjaihoz, így már most teljesíti a 2025-ös európai uniós előírásokat. Termékeiket saját laboratóriumban és munkacsoporttal fejlesztik, fogyasztóik több mint 70-féle üdítőital közül választhatnak, klasszikus szénsavas, limonádé, ízesített ásványvíz, gyümölcsital és jeges tea kategóriában is – jegyezte meg. Elmondta azt is, hogy termékeiket 11 országba exportálják, a szomszédos piacokon túl például Oroszországba és Litvániába is.Salacz László, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a kormány felismerte, hogy a magyar vállalatok sikere az ország hosszú távú gazdasági növekedésének a motorja. Ebbe a koncepcióba illeszkedik a Márka üzem, amelyet Bács-Kiskun megye “élelmiszeripari zászlóshajójának ” nevezett. (MTI)