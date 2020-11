Varga Mihály: csaknem 4,3 milliárd forint friss tőkéhez jut a Gránit Bank

Többségében állami forrásból, csaknem 4,3 milliárd forint befektetéshez jut a Gránit Bank – jelentette be a pénzügyminiszter a pénzintézet hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

Varga Mihály ismertette, az összegből 3 milliárd forintot a Pénzügyminisztériumhoz tartozó Széchenyi Alapok nyújt a bank számára, így abban körülbelül 7 százalékos részesedést szerez. A tranzakciót a Széchenyi Alapok Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap végzi. A tőkeemeléshez további 1,29 milliárd forintot egy magánbefektetői társaság biztosít.



A tőkeemelés egyezik a kormány pénzügypolitikai törekvéseivel – indokolta az állami tulajdonszerzést a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy a Gránit Bank a legdinamikusabban fejlődő digitális pénzintézet Magyarországon, költséghatékonysági mutatója pedig kétszer jobb, mint a hazai bankrendszer átlaga. Várakozása szerint a befektetés elősegítheti a Gránit Bank megjelenését a Budapesti Értéktőzsdén és a nemzetközi piacokon.Varga Mihály üdvözölte, hogy a bankok a járvány idején is együttműködnek a kormánnyal, és hozzájárulnak a válság enyhítéséhez. A rendkívüli helyzet felértékelte a Gránit Bank digitális üzleti modelljét, hiszen az online megoldások ilyenkor is biztonságosan teszik lehetővé például a hiteligénylést, az állampapír-vásárlást és a többi ügyintézést a bankokban – tette hozzá.Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a rendezvényen kijelentette, azt szeretné, ha a pénzintézet tíz éven belül mérlegfőösszege alapján a tíz legnagyobb, vagy akár az öt legnagyobb magyar bank közé emelkedne. Az előző évtized során a Gránit Bank hitel- és betétállománya a belföldi átlagnál nagyobb mértékben bővült, a kilátások tehát az eddigi eredmények alapján biztatók – fogalmazott.Hozzátette: a fejlődéshez a tulajdonosok azzal járultak hozzá, hogy a nyereséget a banki tőke gyarapítására fordították. Ennek összege az elmúlt évek során az ideit is beleszámítva elérheti a 4,6 milliárd forintot.A bankvezető a következő években a lakossági hitelezést is bővítené, hiszen eddig a vállalati kihelyezések domináltak. A Gránit Bank majdnem 70 ezer számlát kezel, betétállományának körülbelül a negyede lakossági. A mérlegfőösszege október végén megközelítette az 500 milliárd forintot – közölte Hegedüs Éva.(MTI)