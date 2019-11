Magyarországon az elmúlt években egyre több új biztosítási szerződést kötöttek, a biztosítók díjbevételei is stabilan nőttek – mondta Varga Mihály a X. Nemzetközi Biztosítási Konferencián csütörtökön Budapesten.

A pénzügyminiszter kiemelte: 2018-ban a biztosítási szektor díjbevétele meghaladta az ezer milliárd forintot, 2019 első felében a díjbevételek már mintegy 10 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest.

Varga Mihály jelezte: a biztosítási szektor jövedelmezősége is folyamatosan javul, 2019 első fél évében a biztosítótársaságok összesen mintegy 40 milliárd forint adózott eredményt értek el.

A pénzügyminiszter rámutatott: a biztosítási ágazat komoly szerepet játszik az egyes nemzetgazdaságok növekedésében, pénzügyi stabilitásának megteremtésében. Egy uniós kiadvány szerint a biztosítási ágazat volt a legnagyobb intézményi befektető Európában, a befektetések értéke elérte az összesített uniós GDP 58 százalékát.

Magyarországon is jelentős befektető a biztosítási ágazat, de van még tere a biztosítók további erősödésének, az életbiztosítások, az egészségbiztosítások és a vagyonbiztosítás területén még nem érték el az uniós átlagot – tette hozzá.

A biztosítótársaságok Magyarországon nagyon jelentős összeget, mintegy 1400 milliárd forintot fektettek állampapírokba, ezzel hozzájárultak az ország gazdasági stabilitásához.

A biztosítási szektor kedvező eredményeihez megfelelő alapot adott a magyar gazdaság teljesítménye is. A gazdaság stabil növekedési pályán van, a GDP tavaly 5,1 százalékkal, és idén az első három negyedévben is 5,1 százalékkal erősödött – mondta Varga Mihály. Hozzátette, hogy a foglalkoztatási ráta 70 százalékot meghaladó szintre emelkedett, a munkanélküliségi ráta ezzel párhuzamosan 3,5 százalékra csökkent, 2019 első nyolc hónapjában 10 százalék feletti mértékben emelkedtek a bruttó keresetek, a reálbér-emelkedés pedig 7 százalékot ért el. A növekvő keresetek hatására a háztartások jelentősen növelték nettó pénzügyi vagyonukat.

A pénzügyminiszter kitért arra, hogy a lakosság pénzügyi ismereteinek növelése és az öngondoskodás ösztönzése hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, valamint a pénzügyi intézményrendszer fejlődéséhez is. Ezért fogadta el a kormány a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztéséről szóló hétéves stratégiát, amelynek köszönhetően a családok megtakarításai már érdemben javultak.









Fontosnak nevezte, hogy a pénzügyi ismeretek bővítését beépítsék a köznevelésbe. Jelezte: a témában indított rendezvénysorozat keretében idén 1200-nál is több iskola mintegy 200 ezer tanulója vett részt a pénzügyi ismeretterjesztő programokon.

Varga Mihály a biztosítási ágazat szabályozását érintő intézkedésekről kifejtette: az új biztosítási értékesítésről szóló irányelv szigorította a tájékoztatási követelményeket, erősítette a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, részletesebben szabályozta a szerződések minimális tartalmi elemeit, ezzel növelte a fogyasztók bizalmát. Arról, hogy az Európai Bizottság megkezdte az irányelv felülvizsgálatát, a pénzügyminiszter kijelentette, a kormány álláspontja az, hogy a felülvizsgálat nem vezethet a szabályozás bonyolultabbá válásához és a jól működő elemeinek módosításához.

Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) alelnöke elmondta: a nyugdíjcélú öngondoskodás és a nyugdíjbiztosítások fontosságát a fiatalok között is népszerűsíteni szeretnék. A 2014 óta érvényes adókedvezmény hatására napjainkra már 317 ezer nyugdíjbiztosítási szerződést kötöttek a biztosító cégek.

Jelezte: a biztosítási szektor díjbevétele idén már 1200 milliárd forint fölé emelkedhet, ehhez az is hozzájárul, hogy a baleseti adó idén év elejétől beépült a biztosítási díjba.(MTI)