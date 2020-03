Varga Mihály: a vírus elleni küzdelem része lehet a készpénzmentes fizetés

A koronavírus elleni küzdelem egyik fontos lépése lehet, ha készpénz helyett bankkártyával, mobiltelefonnal, vagy éppen okosórával fizetünk – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban.

Kiemelte: a kutatók szerint a koronavírus napokig életben tud maradni a tárgyakon, így a bankjegyeken is. Fontos az is a tárcavezető szerint, hogy mindenki inkább az interneten intézze az ügyeit.

Hozzátette: a készpénzmentes tranzakciók nemcsak gyorsabbak, hanem higiénikusabb megoldást nyújtanak, mint a készpénz. Magyarországon jelenleg közel 150 ezer helyen van lehetőség bankkártyával, úgynevezett POS-terminálon keresztül fizetni, 10-ből 9-készülék alkalmas az érintéses fizetésre is.



Az időskorúak védelme a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos, ezért Varga Mihály azt javasolta a fiatalabb korosztálynak, hogy segítsenek az időseknek a bevásárlásban, a csekkek befizetésében és használjanak készpénzmentes megoldásokat.(MTI)