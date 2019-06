Varga Mihály: a kormány folytatja a befektetőbarát gazdaságpolitikát

A kormány folytatja a befektetőbarát gazdaságpolitikát, ezt szolgálják a jövő évi költségvetés és a gazdaságvédelmi akcióterv egyes intézkedései is – mondta Varga Mihály az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumán pénteken Budapesten.

A pénzügyminiszter kiemelte: az intézkedések hatására tovább javul az üzleti környezet, tovább csökkennek az adók. A 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akcióterv célja, hogy a kormány megvédje a magyar gazdaság eddig elért eredményeit.

Jelezte: 2018-ban az Egyesült Államok volt a 3. legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, az országban mintegy 1700 amerikai irányítású vállalkozás működik, amelyek több mint 100 ezer embernek adnak munkát.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a gazdaságvédelmi akciótervben szereplő intézkedések mintegy 500 milliárd forinttal segítik a magyar gazdaság szereplőit.

Az intézkedések alapján csökken a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adó, a szálláshelyi adó mértéke, nulla százalék lesz a reklámadó kulcsa. Emellett megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, az adófeltöltés eltörlését kezdeményezi a kormány, továbbá kedvezőbbé válnak a fejlesztési adókedvezmény szabályai.



A magyar gazdaság egyre jobban teljesít, míg az Európai Unió (EU) gazdasága egyre inkább nehézségekkel küzd. A magyar gazdaság tavaly 4,9 százalékkal bővült, idén az első negyedévben a bővülés elérte az 5,3 százalékot, amivel az EU-ban a tagállamok rangsorában az első helyre kerültünk. Fontos tény, hogy nem hitelfelvételekből valósul meg a felzárkózás, hanem annak az alapja a kiegyensúlyozott növekedés – mutatott rá a pénzügyminiszter.Varga Mihály kiemelte: 2010 óta összességében 28,6 százalékkal bővült a magyar gazdaság.Jelezte: a magyar-amerikai politikai kapcsolatok az elmúlt időszakban magasabb szintre emelkedtek. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök nemrég lezajlott találkozóján egyértelművé vált, hogy a legfontosabb kérdésekben, így a migráció, a terrorizmus és a hazafias politika terén nagyon hasonló az álláspontunk.A miniszter elmondta: a kormány már évek óta dolgozik Magyarország versenyképességének javításán, ebben a munkában a kabinet kiemelkedő és tevőleges partnere az AmCham, a kamarának szerepe volt egyebek mellett az egykulcsos társasági adó bevezetésében, a kutatás-fejlesztést erősítő “Invented in Hungary” szemlélet erősítésében és térnyerésében a nálunk működő külföldi vállalatok között. Az AmCham szakemberei emellett a kormánnyal együtt tevékeny munkát végeznek a Nemzeti Versenyképességi Tanácsban is.A kormány azt szeretné, ha a magyar gazdaság a jövőben is az EU átlagos gazdasági bővülése fölött 2 százalékponttal, 4 százalék körüli mértékben nőne, ebben az itt működő amerikai vállalatok tevékenységére is számít a kormányzat – mutatott rá a pénzügyminiszter.Varga Mihály kiemelte: az AmChammel 2011-ben kötött stratégiai partnerségi megállapodás és az egyesült államokbeli vállalatokkal kötött stratégiai megállapodások rendszere beváltotta a hozzáfűzött reményeket.(MTI)