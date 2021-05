Varga Mihály: a fellendülés időszaka kezdődhet idén

A fellendülés időszaka kezdődhet idén Magyarországon, sok más európai államot megelőzve – mondta a pénzügyminiszter szerdán a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban.

Varga Mihály szerint a keleti vakcinák beszerzése körülbelül másfél hónapnyi előnyhöz juttatta Magyarországot az uniós átlaghoz képest. A kormány ugyanakkor – tette hozzá – továbbra is óvatos, és számol a járvány hosszú távú hatásaival, ezért a 2022-es költségvetésben jelentős tartalékot különített el ilyen feladatokra. Fontos célnak nevezte a gazdasági következmények enyhítését is, hogy ismét mindenkinek legyen munkahelye, valamint újra működhessenek és fejlődhessenek a vállalkozások.

A költségvetés nem adta föl a korábbi szempontokat sem, ezért a 13. havi nyugdíj visszaadásához, és a családtámogatásokhoz is biztosítják a forrásokat jövőre – hangsúlyozta a tárcavezető.

Varga Mihály szerint a fizetések nem csak az egészségügyben fognak nőni, és folytatni lehet az adócsökkentést is, ha az élet visszatér a normális menetébe. Az uniós költségvetés új ciklusára még nincs elfogadott kifizetési program, így a kormány a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetésből előfinanszírozza az EU-s pályázatokat – tette hozzá a miniszter.(MTI)