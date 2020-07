Varga: 68,5 százalékos támogatottsága van a jövő évi költségvetésnek

A 2021-es költségvetési törvényjavaslatot 133 igen és 61 nem szavazattal fogadta el a parlament, ami azt jelenti, hogy a jogszabálynak 68,5 százalékos támogatottsága van – mondta Varga Mihály pénteken, a törvényjavaslat elfogadása után tartott budapesti sajtótájékoztatón.



Hangsúlyozta: öröm a kormány számára, hogy a képviselők döntő többsége egyetért azzal, hogy a veszélyhelyzetben az emberek védelmében meghozott intézkedései helyesek voltak, hogy a gazdaságvédelmi alapot fenn kell tartani, és támogatták azt is, hogy a következő évben az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alappal, valamint a gazdaságvédelmi alapra építve indítsák újra az országot.

A jövő évi költségvetés középpontjában a járvány elleni védekezés fenntartása, a gazdaság újraindítása, a munkahelyek megvédése és új munkahelyek létrejöttének támogatása áll. Ezek mellett azonban megmaradnak azok az értékek is, amelyekre a korábbi költségvetések és a kormány gazdaságpolitikája épült. A kormány elkötelezett a családok, a gyermeknevelés támogatása, az idősek megbecsülése mellett, és továbbra is fenn kívánja tartani az ország biztonságát – mondta a miniszter.

Hozzátette: gazdaságpolitikai felfogásában is következetes maradt a kormány. Továbbra is a magyar gazdaság védelmét és megerősítését tekinti központi feladatnak, folytatja az adócsökkentés politikáját és a beruházások támogatását, és fegyelmezett államháztartási gazdálkodást folytat.



A kormány – immár parlamenti megerősítéssel – továbbra is azzal számol, hogy 2021-ben 4,8 százalékkal nő a gazdaság, az államháztartás hiánya 2,9 százalék lesz, az államadósság a GDP 69,3 százalékára csökken, az infláció mértéke pedig 3 százalék körül alakul az év egészében. Változatlan maradt a tartalék nagysága is, a GDP 0,4 százalékát meghaladó, 211 milliárd forintos tartalékkal tervezték meg a következő évi költségvetést.A parlamenti vita során zöld jelzést kapott módosítások közül kiemelte, hogy 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj 70 százalékról 100 százalékra emelkedik. A Magyar falu program keretében az útépítések támogatása 52 milliárd forinttal, az élelmiszerbiztonságot, -ellátásbiztonságot szolgáló keret pedig 50 milliárd forinttal nő. Hozzátette, az ezekhez szükséges forrásokat az adóbevételek emelkedése, a gazdaság fehéredése teremti meg.Ugyancsak az elfogadott módosító indítványok teremtik meg a lehetőséget a gyermek diabétesz centrumok fejlesztésére, az iskolaőri hálózat működtetésére, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóinak bérrendezésére, Budapest és a fővárosi agglomeráció, a kerületi úthálózat indokolt fejlesztésének a támogatására, valamint a Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram folytatására – fejtette ki a miniszter.Varga Mihály kiemelte, hogy jövőre 16 százalékkal – 739 milliárd forintról 865 milliárd forintra – emelkedik az önkormányzati rendszer állami támogatása.A fővárosi önkormányzat támogatása is jelentős mértékben nőni fog – mondta. Hangsúlyozta továbbá: ha a gazdaság jövőre közel 5 százalékkal nő, azok a bevételek is arányosan emelkedni fognak, amelyek az önkormányzatok stabil gazdálkodását szolgálják.A pénzügyminiszter kérdésekre válaszolva arról is beszélt, nincs olyan terület a költségvetésben, amire az ideihez képest ne több forrás állna rendelkezésre jövőre.Arra is kitért, hogy eddig 480 milliárd forintot fizettek ki járványügyi védekezésre, de vannak még futó szerződések, teljes elszámolást a zárszámadásban tudnak majd adni.Ugyancsak kérdésre elmondta: “bár árgus szemekkel figyeltek”, nem találtak elfogadható ellenzéki módosítót. Az ellenzéki oldal 800 módosító indítványt nyújtott be, amelyek 6400 milliárd forintra – 17 százalékra – növelték volna az államháztartás hiányát – mondta a miniszter.(MTI)