Van bank, ahol már 1 milliárd forintnál is több otthonfelújítási kölcsönt igényeltek

Folyamatos a bankoknál az érdeklődés az otthonfelújítási hitel iránt.Van pénzintézet, ahol a személyi kölcsön iránt nőtt meg a kereslet a felújítás kapcsán, és olyan is akad, amelyik felújítási célú személyi hitelt dobott a piacra.

Egyre fokozódik az érdeklődés a legfeljebb hatmillió forintos otthonfelújítási hitellel kapcsolatban – erről számoltak be azok a pénzintézetek a Bank360 elemzőinek, amelyek már forgalmazzák az új, állami kamattámogatással felvehető hitelt. Azok sem maradnak felújítási forrás nélkül, akik nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek: a bankok egy része helyettesítő terméket is kínál, amiből finanszírozhatók az átalakítási munkák.

A Bank360 elemzői arra voltak kíváncsiak, mekkora érdeklődést tapasztalnak a bankok az otthonfelújítási kölcsön iránt és átlagosan mekkora összeget vennének fel az ügyfelek.

A CIB Banknál nem érhető el az otthonfelújítási hitel, helyette a meglévő 5 és 10 éves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitelt kínálja kamatkedvezménnyel a lakásfelújítást tervező ügyfeleknek, ami ugyan magasabb kamatozású, de rugalmasabb annyival, hogy nem kell a felújítási munkálatokat egy éven belül befejezni. A bank módosított kölcsönével akár 10 millió forint is igényelhető legfeljebb 20 éves futamidőre és egyszeri díjmentes előtörlesztést lehet igénybe venni 3 millió forintig, ám az otthonfelújítási hitellel ellentétben itt nem kötelező a támogatás összegét a hitelbe betörleszteni. A hitelt azok is igényelhetik, akik az otthonfelújítási kölcsön és támogatás jogszabályi feltételeinek egyébként nem felelnek meg.

A Gránit Banknál a kedvezményes kölcsön február elseje óta érhető el, azóta kétszáznál is többen regisztráltak rá a bank weboldalán. Az érdeklődők többsége még gyűjti az igényléshez szükséges dokumentumokat, melyeket elegendő e-mailben elküldeni a banknak, az eredeti dokumentumokat a szerződéskötéskor kell csak bemutatni. A regisztráltak mintegy öt százaléka nyújtotta be eddig a szükséges dokumentumok teljes körét az igényléshez. Az ügyfelek átlagosan 6 millió forintos, azaz maximális összegű hitelt igényeltek, és egyetlen kérelmet sem kellett eddig eddig elutasítani.

március 24-ig 708 ügyfélnél történt meg az előminősítés. 115-en már beadták az igényléshez szükséges összes dokumentációt, 11 esetben volt már folyósítás is, 32 esetben pedig megtörtént a szerződéskötés. Az átlagos összeg 5 millió forint felett van, a leggyakoribb összeg a maximális 6 millió forint. Az átlagos futamidő 9 év feletti, a leggyakoribb pedig a maximális 10 év.

A MagNet Banknál március 1. óta érhető el az otthonfelújítási hitel, és kezdetektől fogva nagy az érdeklődés. Az ügyfelek többsége 6 millió forint iránt érdeklődik, és jellemzően a leghosszabb futamidőre kérik a hitelt.

Kialakítás alatt van a hitel az MKB Banknál. Elmondták: támogatják minden olyan termék bevezetését, ami segíti a célok megvalósítását kedvező feltételekkel, de jelenleg is vannak olyan hitelek a kínálatukban, amelyekkel felújítást finanszírozhat az ügyfél.

Az OTP Banknál az indulás óta komoly érdeklődést tapasztalnak, folyamatosak a szerződéskötések. A bank külön felhívja a figyelmet két tényezőre: hogy az igénylők 1 éve az ingatlanban lakjanak és, hogy a házastársaknak együtt kell teljesíteni a feltételeket. A bank szerint gyakran előfordul, hogy az egyik félnek nem a támogatással érintett lakásban van az állandó lakcíme.

A Raiffeisen Bank konkrét számokat nem közölt, de annyit elárultak, hogy folyamatos az érdeklődés. A bank jelenleg háromféle alternatívát kínál felújítási célra az otthonfelújítási hitelen túl.

az otthonteremtési támogatás nem elérhető, és nem is tervezik annak bevezetését. A banknál 2021 márciusa óta a FelújítLAK lakásfelújítást segítő személyi kölcsön érhető el. A bank könnyű hozzáférhetőséget és gyors elbírálást ígér. Kezdetben az ügyfeleknek a kamatot kell csak fizetni, és a kölcsön tőkeösszegének visszafizetésére a türelmi időt követően kerül sor.

A Takarékbank eddig több, mint 1 milliárd forintnyi igényt fogadott be, az igénylések feldolgozása és a szerződéskötés folyamatosan zajlik. A bank szerint sokan választják a gyorsabban hozzáférhető személyi kölcsönöket is a felújítási célokhoz, mivel a program indulása óta jelentősen megnőtt a személyi kölcsön igénylések és szerződéskötések mértéke is. Az átlagosan igényelt összeg 5 millió forint körül alakul.

2021 február közepétől érhető el az Unicredit Banknál az otthonfelújítási hitel, az indulás óta 100 millió forintot meghaladó értékben igényelt belőle nagyjából húsz ügyfél. Az igényelt átlagos hitelösszeg minimálisan marad 5 millió forint alatt. A bankhoz eddig nem érkezett olyan igénylés, amit valamilyen okból el kellett volna utasítani.

Az állam állja a felújítás felét

Az otthonfelújítási támogatás 2021. január, az otthonfelújítási hitel pedig február óta érhető el: az állam a felújítási munkálatok költségének felét, legfeljebb 3 millió forintot finanszíroz a gyermeket nevelők számára. Mivel a támogatás utófinanszírozású, az igénylőknek jelentős önerővel – 6 millió forinttal – kell rendelkezniük, hogy kihasználhassák a támogatás maximális értékét. Ezt elősegítendő, az állam kamattámogatott, legfeljebb 3 százalékos kamatozású ingatlanfedezetű kölcsön bevezetéséről döntött, amelybe kötelezően betörlesztendő a támogatás összege.

Hogy pontosan mire és milyen feltételekkel használható fel az otthonfelújítási támogatás, arról itt írt bővebben a Bank360.

A Bank360-ról

A Bank360.hu-t azért hozták létre hazai magánszemélyek 2016-ban, mert úgy látták: a fogyasztók számára elérhető pénzügyi szolgáltatások egyre komplexebbé válnak, így pedig egyre nagyobb az igény egy olyan platformra, amely a felhasználókat képessé teszi arra, hogy jó pénzügyi döntéseket hozhassanak. A vállalat az elmúlt öt évben az online pénzügyi aggregátor piac megkerülhetetlen szereplőjévé vált, időközben pedig – elemzői tevékenységének köszönhetően – referenciaponttá vált a szaksajtó és az ügyfeleik számára egyaránt. Megalapítása óta több, mint 20 millió kalkulációt hajtottak végre a Bank360.hu-n.