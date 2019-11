VÃ¡ltozÃ©kony lesz az idÅ‘ november utolsÃ³ napjaiban

November utolsó napjaiban változékony lesz az idő, napsütésre, esőre és fagyra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn a Nyugat-Dunántúlon tartósan megmaradhat a köd, másutt a délelőtt folyamán mindenütt feloszlik. Ezt követően folytatódik a napos idő, számottevő csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 5 fok között, napközben 8-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Keddre virradóra többfelé képződik köd, és egy – akár nagyobb – része tartósan is megmaradhat. A nap csupán kisebb körzetekben, elsősorban a Dunától keletre süthet ki hosszabb-rövidebb időre. A ködös tájakon helyenként szitálás, esetleg ónos szitálás, a Dunántúlon néhol jelentéktelen eső előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 7 fok között valószínű, a keleti, északkeleti tájakon lehet a hidegebb. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul.

Szerdára virradóra is többfelé párássá, ködössé válik a levegő. A délelőtti órákban főként keleten még lehetnek kevésbé felhős tájak, majd fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eleinte a ködös tájakon fordulhat elő néhol szitálás, esetleg ónos szitálás, majd a nap második felében egyre több helyen eredhet el az eső. A leghidegebb órákban többnyire 1-8 fok lesz, de főleg a keleti tájakon néhol fagypont alá hűlhet a levegő. Napközben 6-14 fokig melegszik a levegő.









Csütörtökön a nap első felében többfelé kell számítani – helyenként akár kiadós mennyiségű – esőre, majd átmeneti szünet után estétől délnyugat felől várhatóan újabb csapadékhullám érkezik. A minimumhőmérséklet 4 és 10, a maximumhőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.

Pénteken hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. A tartós csapadék megszűnik – legkésőbb a keleti tájakon -, de szórványosan további záporok fordulhatnak elő a délutáni órákban. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Szombaton a többórás napsütés mellett elszórtan lehetnek rövid, futó záporok. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Vasárnap egyre többfelé ered el az eső, és többfelé megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 3 és 10 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.(MTI)