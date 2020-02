Nagyjából változatlan árbevételre számít a Magyar Telekom idén és jövőre – mondta Szabó János, a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese a cég éves eredményeit értékelő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Hozzátette: tavaly erős évet zártak, csaknem minden cél teljesült, az összes bevétel 4,1 százalékkal 182,3 milliárd forintra nőtt a negyedik negyedévben. Tavaly egész évben 1,5 százalékkal 666,7 milliárd forintra emelkedett a csoport szintű árbevétel.

Arra, hogy a korábban jelzett 27 forinthoz képest az igazgatóság a 2019-es üzleti év után részvényenként miért kevesebb, 20 forint osztalék fizetését javasolja a közgyűlésnek a vezérigazgató-helyettes azt mondta: várható frekvenciatenderek és lejáró jogosultságok miatt óvatos a menedzsment, egy éven belül két frekvenciatender is lesz, erre felkészült a Telekom.

Hozzátette, hgoy az idei üzleti év utáni osztalékról nem adnak előrejelzést. Közölte azt is, hogy az igazgatóság döntést hozott egy 5,2 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlási program indításáról, amelyre szintén felhatalmazást kell kapnia az éves közgyűléstől.



A tavalyi bevételekről szólva Szabó János elmondta, hogy a rendszerintegrációs piacon tapasztalt megtorpanás a csökkenő megrendelések, a közszféra megrendeléseinek átalakítása, befagyasztása miatt következett be. Hozzátette, hogy számos új szereplő jelent meg a közszféra informatikai piacán, ezért itt erősebb versenyre kell készülniük.Kitért arra, hogy hálózatfejlesztésre, a CAPEX költésre (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) idén is a tavalyihoz hasonló közel 90 milliárd forintot terveznek költeni. A hálózatfejlesztésekkel a korábbi rezes vezetékes hálózati elemeket fokozatosan optikai hálózattal váltják fel, Magyarországon már 1,9 millió elérési ponton van gigabites hálózat.Hozzátette: az 5G-hez hálózatra és frekvenciára van szükség, vannak kisebb fejlesztések, már működik 5G teszt szolgáltatás Zalaegerszegen. A Telekom továbbra is az első integrált szolgáltató akar maradni.Macedóniában – ahol kétszereplős piac működik – erős pozitív trend alakult ki, piacvezető lett a cég. Minden adott ahhoz, hogy ez folytatódjon idén is – mondta Szabó János, aki február 29-én saját kezdeményezésére, 15 év után távozik a társaságtól. Utódja, Darja Dodonova a Deutsche Telekomtól érkezik.A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír árfolyama a jelentés közzététele után jelentősen esett kedden, zárásra 7 forinttal, 1,55 százalékkal 446 forintra csökkent, forgalma 1,1 milliárd forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 406 forint, a legmagasabb 474 forint volt.(MTI)