Valentin-nap, ajÃ¡ndÃ©k Ã¶tletek – A Tchibo webÃ¡ruhÃ¡z heti ajÃ¡nlatÃ¡bÃ³l vÃ¡logattunk

Közeleg a február és vele együtt a szerelmesek ünnepe is, amikor mindent elárasztanak a szívecskék és a párok kedves gesztusokkal teszik szebbé egymás napját! A Tchibo webáruház heti ajánlata ezúttal szintén a romantika körül forog, így időben beszerezhetők a kedves ajándékok – de olyan darabokat is találhatunk, amelyek egész évben gondoskodnak majd arról, hogy mindig legyen egy csipetnyi romantika a mindennapokban!

A kívül rózsaszín, belül szürke anyaggal bélelt szív alakú ékszertartó doboz rendszerezett helyet biztosít kedvenc ékszereinknek otthon is, utazáskor viszont különösen jól jön, ha szeretnénk mindig magunknál tudni a kedvenc darabjainkat! Négy kivehető válaszfallal ellátott nyitott rekesze mellett van benne egy kifejezetten gyűrűknek való rész, elválasztófedelében pedig 10 lyuk található fülbevalók számára, a fedélben pedig 3 flokkolt akasztó és egy zseb is található – vagyis a cipzárral záródó dobozkában sok mindent tárolhatunk rendezetten, bármerre is járjunk!



Bármikor romantikus hangulatot biztosít az S-től XXL méretig kapható, fekete alapon rengeteg piros, és néhány fehér szívvel díszített női jerseyruha, amely lágy esésű viszkóz-sztreccs anyagával puhán és kellemesen simul a bőrre. A ¾-es ujjú ruha V-alakú nyakkivágásán található szalag lazán összecsomózva és masnira kötve is csinos megoldás, emellett a derékrészen és az A-vonalú szoknyán is osztóvarrások járulnak hozzá a nőies sziluett kihangsúlyozásához.



A fehér női csónaknyakú felső karcsúsított szabással és ¾-es ujjakkal készült, szép, kontrasztszínű nyomott mintával az elején. Ez a minta pedig nem más, mint rózsaszín és málna színű apró szívecskékből összeálló nagyméretű szívforma! Az S-től XXL méretig elérhető felső biopamut tartalmának és sztreccs anyagának köszönhetően kellemesen simul a bőrre, így különösen kényelmes viseletet biztosít egész napra – így semmi sem állhat a romantikus hangulat útjába!

A női puha melltartó fekete színben kapható, nem átlátszó kosarai kevert modál anyagból készültek, és merevítő nélkül formálják a kebleket. Finom, puha csipkerátétei emellett biztosítják a nőies megjelenést, míg a kényelemről puha mell alatti gumi, állítható hosszúságú pántok és háromszorosan állítható SoftSeal® kapcsos zárórész gondoskodik. 34-től egészen 42-es méretig kapható, és akármilyen méretben szerezzük is be, a kosarak közötti apró masni a játékosságot is megjeleníti majd ezen a darabon!