Úttörő nemzetközi kezdeményezés élére állt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Úttörő nemzetközi kezdeményezést indított útjára az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM), amelynek célja, hogy fejlessze a betegekkel és a betegszervezetekkel folytatott együttműködést a közép- és kelet-európai régióban, továbbá előmozdítsa a betegek gyógyszerek teljes életciklusába való bevonását a kutatás-fejlesztési fázistól az egészségügyi ellátórendszer folyamatain át egészen a hosszútávú gyógyszerbiztonsági kérdésekig. A kezdeményezés első lépéseként megtartott nemzetközi workshopon több mint 20 országból mintegy 130 érdeklődő szakember vett részt.

Európának jelentős egészségügyi kihívásokkal kell szembenéznie a népesség öregedése, a krónikus betegségek fokozott előfordulása miatt. Korábban az akadémikusok, az egészségügyi szakemberek, a gyógyszeripari szereplők és a szabályozók a betegek érdemi bevonása nélkül egymástól függetlenül hoztak döntést a betegek ellátásáról, orvostudományi kutatásokról, egészségügyi információkról és szolgáltatások megtervezéséről.

Ez a gyakorlat azonban kezd megváltozni: a betegekkel és a betegszervezetekkel folytatott együttműködés értékét egyre inkább felismerik a gyógyítás teljes folyamatában. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetségével (EFPIA) együttműködésben, valamint az Európai Betegfórum (EPF) és az Európai Bizottság keretein belül működő IMI (Innovative Medicines Initiative) támogatásával egy nemzetközi kezdeményezést hívott életre azzal a céllal, hogy ezeket a közép- és kelet-európai régióban még gyerekcipőben járó változásokat elősegítse. Az úttörő kezdeményezés célja, hogy a betegszervezeti együttműködés térségünkben is fejlődésnek induljon.

A kezdeményezés első lépéseként május 12-én nagyszabású, nemzetközi online workshopokat hozott a régióba az IMI által működtetett PARADIGM Project , melyeken több mint 20 országból mintegy 130 szakember vett részt a betegszervezetek, döntéshozók, szabályozók és az innovatív gyógyszeripar képviseletében. A PARADIGM olyan eszközöket fejleszt az Európai Unióban, amelyek megkönnyítik a betegek részvételét a teljes gyógyszer-kutatási és -fejlesztési folyamatban. Az AIPM által hagyományteremtő céllal megrendezett rendezvény révén most lehetőség nyílt arra, hogy ezek fejlesztésében és testre szabásában a régió szakemberei is aktívan részt vegyenek, és azok Közép- és Kelet-Európában is a lehető legjobban támogassák a fenntartható betegegyüttműködés kialakítását.

Az aktuális workshopok az alábbi témákat érintették:

Ütemterv kidolgozása a beteg-elkötelezettség ökoszisztémájának fenntarthatóvá tételére

Gyakorlati ajánlások a beteg-elkötelezettség életszerű megvalósítására

A beteg-elkötelezettség nyomonkövetési és értékelési keretrendszerének kidolgozása

Dr. Jandrasits Gergely, az AIPM alliance managere a kezdeményezés kapcsán kiemelte: „Megtettük az első lépéseket, és bízom benne, hogy hamarosan konkrét javaslatokat és ajánlásokat is megfogalmazhatunk az egészségügyi szereplők betegekkel és betegszervezetekkel folytatott együttműködése kapcsán, hiszen mindez olyan értéket teremt, melyből minden fél egyértelműen profitálhat. Célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a betegegyüttműködés fejlesztésének fontosságára a térségben, és az első olyan fórumot szervezzük meg, amely kifejezetten erre a kérdéskörre fókuszálva a betegek és az egészségügyi rendszerek hasznára válhat.”

A kezdeményezés következő lépéseként, a koronavírus-járványt követően az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete egy régiós konferencia megrendezését tervezi, melyen a témakör és az előrelépési lehetőségek magas szintű diszkussziója mellett a kedden lezajlott workshopok tapasztalatait, valamint az azok alapján készült konkrét ajánlásokat is bemutatják.

