Ünnepi nyitvatartás: akad homály

Pedig egyszerű, de felröppenek pontatlan információk is. Például a hosszú hétvégén hétfőn nincs szombati nyitvatartás. Vagy például a vállalkozó boltos ünnepi nyitvatartása nem kötött 200 négyzetméter alatti alapterülethez.

Az augusztus 20-hoz kapcsolódó hosszú hétvégén a boltok nyitvatartásáról sok információ látott napvilágot, egyes helyeken azonban némi pontatlansággal körítve. A főszabály, hogy a bolt nyitvatartásáról a boltos maga dönthet, de munkaszüneti napokon, így augusztus 20-án zárva kell tartani, azonban kivétel egy kevés marad.

A legfontosabbak a nyitvatartásról

A hétvégén, így vasárnap is minden bolt a szokásos rendjében működik, így van aki kinyit, és van aki nem, ebben nincs változás a hosszú hétvégeken sem.

Hétfőn többségében hétfői nyitvatartással várják a vásárlókat a boltok (és nem szombatival).

Előfordul ugyanakkor, egyes kisebb iparcikkes boltok, akik szombaton csak délelőtt vannak nyitva, vasárnap pedig zárva vannak, hétfőn arra az egy napra nem nyitnak ki. És akad olyan bolt is, aki a szokásosnál ugyan korábban zár be, de mindezek száma kevés, de ez nem szombati nyitvatartás.

Kulcs: alkalmazott áll-e a pult mögött

Az ünnepnapokon a nyitvatartásban a kulcskérdés az alkalmazottak foglalkoztatása, amit úgy egyébként a munka törvénykönyve szabályoz és általában tilt (kivéve egyes közszolgáltatókat). Ennek alapján augusztus 20-án majdnem minden bolt köteles bezárni, a kivételek viszont alkalmazottal a pult mögött dolgozhatnak. Ezek a következők: a virág-, az édességüzletek, az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, továbbá az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek.

De nyitva lehetnek a strandokon működő boltok is. Az pedig úgyszintén elfogadott, hogy az ünnepi rendezvényeken is megjelenhetnek az árusok, akár alkalmazottal is. Mindez a munka törvénykönyvének arra az előírására vezethető vissza, hogy a rendeltetése folytán, vagy társadalmi közszükségletet ellátó szolgáltatók körébe a boltok szűk köre is benne van (amin persze lehet vitatkozni, hogy sok, vagy kevés, de jelenleg ez az elfogadott rend).

Mindebből levezethető az is, hogy a vállalkozó – függetlenül a boltja alapterületétől, tehát nincs 200 négyzetméteres felső határ -, ha maga áll a pult mögé, vagy segítő családtagja, akkor kinyithat munkaszüneti napokon is. Ezek általában a kis nonstop boltok.

Törvényrend a nyitvatartásban

A kereskedelmi törvény kimondja, hogy az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. Tehát a boltos szabadon dönthet, persze az előbbiek miatt csak majdnem.

A kereskedő köteles nyolc nappal korábban a jegyzőnek bejelenteni a bolt nyitvatartásának bármilyen változását.

És a boltos köteles a vásárlókat tájékoztatni a nyitvatartásról, annak minden rezdüléséről.

Úgy egyébként a kereskedelmi törvény három korlátozást ír elő a boltok nyitvatartásáról.

Az egyik, hogy december 24-én – a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, és az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kivételével – az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva. Ebből vezethető le egyébként a munkaszüneti napi zárvatartás kivételezett köre.

A másik korlátozás, ami ugyan csak egy lehetőség, hogy a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét.

A jegyző pedig bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.

A ráadás pedig, hogy a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyző engedélye szükséges, ami módosítható, vagy visszavonható.

(blokkk.com)