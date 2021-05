Ukrajnában kissé lassult a járvány terjedése

Ukrajnában szombatra kis mértékben megint lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy nyolc és félezer, a megelőző napinál több mint másfél ezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma viszont ismét magas, több mint 350 volt.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 8549 új esettel 2 078 086-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 351-gyel 44 436-ra. Eddig 1 670 481-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 15 ezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem 6,8 ezerrel, 363 169-re.

Kórházba 3051 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napokon is számuk hasonlóan háromezer körüli volt.

A legtöbb új beteget, 745-öt ezúttal a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel. Az oroszág legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása alapján 671 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 196 ezret, az elhunytaké pedig 35-tel 4626-ra nőtt.

Kijevben szombattól megszűnt a szigorított karantén, amely csaknem egy hónapon át volt érvényben, és a legsúlyosabb “vörös” besorolás szerinti korlátozások helyett áttértek az enyhébb “narancs” fokozatúakra. Ez alapján ismét kinyithattak az üzletek, a bevásárlóközpontok, a vendéglátóhelyek és a piacok, a tömegközlekedést is most már bárki igénybe veheti, nemcsak a stratégiai intézmények és vállalatok dolgozói.



Az országos ukrán rendőrség szombaton sajtóközleményben tudatta, hogy a vasárnapi és a hétfői ortodox húsvét alatt a rendvédelmi hatóságok több mint 29 ezer alkalmazottja fog szolgálatot teljesíteni. Csaknem 14 ezer templomban tartanak szertartást, amelyeken várhatóan több mint egymillió hívő fog részt venni. A rendőrség felhívta a hívők és a papok figyelmét a karanténkorlátozási szabályok betartására, külön kiemelve a távolságtartás, a maszkiviselés fontosságát.Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombaton a Facebookon arról számolt be, hogy előző nap csaknem 50 ezer embert oltottak be az országban koronavírus ellen. Az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 752 295-en lettek beoltva.(MTI)