Újra volán mögött az ország

Megnövekedett az autóforgalom, érdemes felkészülnünk a visszaállásra



Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságának tájékoztatása alapján a kijárási korlátozások folyamatos feloldásával növekedett a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma. Érezhetően sűrűsödött az autóforgalom, az elkövetkezendő időszakban pedig ez várhatóan tovább fog fokozódni. Akik hozzászoktak a kihalt utakhoz, nem árt, ha felkészülnek arra, hogy vége a dugómentes közlekedésnek. A Groupama Biztosító összeállítása ehhez nyújt hasznos tippeket.

Az enyhítések bevezetésével az egész ország lassan újraéledni látszik. A cégek fokozatosan elkezdenek visszaállni a hagyományos munkavégzésre, illetve a pünkösdi hosszú hétvége közeledtével valószínűleg még többen ülnek majd autójukba. Ráadásul továbbra is érvényes az országosan ingyenes parkolás, ami kecsegtető lehetőség a sofőrök számára.



„Az elmúlt egy hétben sűrűbb forgalmat tapasztaltunk az utakon, ami sajnos a közúti balesetek számában is növekedést eredményezett. Várhatóan nemcsak azok ülnek vissza a kormány mögé, akiknek eddig is mindennapi közlekedési eszköz volt az autózás, de a vírushelyzetben mások is inkább gépjárművüket, kerékpárjukat választják a tömegközlekedési eszközök helyett. Mindez főleg a városokban jelenthet szokatlanul zsúfolt közlekedést, ezért mindenkit fokozott figyelemre intünk az utakon” –

Noha az évek, évtizedek autós gyakorlata ennyi idő alatt nem rozsdásodik be, nem árt, ha a sofőrök lélekben felkészülnek arra, hogy visszatérjenek a forgalomba. Viszont, akik megélték a kihalt utak nyújtotta könnyebb, stresszmentesebb vezetését, ők vélhetően hiányolni fogják a rövidebb menetidőket, kevesebb autót és ezáltal kevesebb veszélyforrást az utakon.



„Ez a jelenség a nyárról télre való átállásra emlékeztet – mondja– a jó közlekedési viszonyok után jönnek a hosszabb menetidők, kényelmetlenségek. Ilyen helyzetben azt javaslom, hogy készítsük fel magunkat, hangolódjunk át „téli üzemmódra”. A forgalom egyértelműen meg fog ugrani, sok cég a fennmaradásáért küzdve próbálja behozni a kieséseket, így várhatóan sokan erős teljesítmény- és ezáltal időstressz hatása alatt ülnek majd kormány mögé.”

Hogyan tudunk mindezekre felkészülni?

Számoljunk több időt az utazásra, ne akarjunk annyi idő alatt odaérni célállomásunkra, mint, ahogy az elmúlt hetekben megszoktuk. Fokozottabban figyeljünk a forgalomra, ne rutinból vezessünk! Próbáljunk türelmesek maradni és megbarátkozni – újra – a szokványos forgalom kihívásaival. Szokjunk vissza a csapatjátékra! A közlekedés voltaképpen egy sokszereplős csapatjáték, amelyben valamennyi résztvevő – gépjárművezető, motoros, kerékpáros és gyalogos – együttműködése alapvető fontosságú. Haladjunk kisebb, óvatosabb sebességgel, ha indokolt. Emellett arról is fontos gondoskodnunk még az indulás előtt, hogy autónk megfelelő műszaki állapotban legyen.

Groupama Biztosító Zrt.

A Groupama Biztosító közel 1,3 millió ügyfelével, teljes körű biztosítási kínálatával a hazai biztosítási piac egyik legjelentősebb szereplője. 132 saját ügyfélszolgálati irodáján és közel 1000 fős tanácsadói hálózatán kívül online, a GroupamaDirekten, az OTP Bank 360 fiókjában, valamint 400 alkuszpartnerén keresztül teszi elérhetővé szolgáltatásait.