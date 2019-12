Újra nyári mélypontján az ingatlanpiac a Duna House elemzése szerint

Az erősebb őszi hónapok után nyári mélypontjára esett az ingatlanpiac, az idén novemberben országosan 10 945 ingatlan adásvétele bonyolódott le, szemben az egy évvel korábbi több mint 12 ezerrel – közölte a Duna House.

A társaság adatai szerint az októberhez viszonyított novemberi 17 százalékos visszaesés azt jelzi, hogy a szeptemberi és októberi fellendülés csak átmeneti volt és komolyabb átalakulások, változások okozzák az alacsonyabb ingatlanpiaci forgalmat. Az idén szeptemberben 13 364, októberben pedig 13 182 ingatlannak lett új tulajdonosa.

Az elemzés szerint a 11 ezer alatti novemberi tranzakciószám nemcsak az előző hónaphoz, hanem az előző évek ugyanezen időszakához képest is erős visszaesést mutat, a tavalyi adatoknál 9, a 2017-es évhez képest 7 százalékos a csökkenés. Az elmúlt két évben csak az ingatlanpiaci szempontból mindig is gyengébb decemberi és januári forgalom volt ilyen alacsony szinten.



A társaság elemzése szerint a nyári és a novemberi visszaesés egyrészt a magyar állampapír plusz elszívó hatása miatt következett be, másrészt a folyamatosan emelkedő árak miatt csökkent a kereslet a piacon. A Duna House közlése szerint ma már az eladóknak is alkalmazkodnia kell a megváltozott helyzethez, hiszen már nem tudják a nagyon magas kezdőáron meghirdetett ingatlanokat eladni, így nagyobb alkulehetőséget és csökkenő irányárakat kell lehetővé tenniük és alkalmazniuk. Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője elmondta a jól meghatározott kezdőár nagyban segítheti a sikeres értékesítést a gyorsan változó piaci helyzetben.Tavaly több mint 152 ezer ingatlan cserélt gazdát, míg az idén november végéig nem egészen 140 ezer.Novemberben, az ingatlanpiaci mutató csökkenésével párhuzamosan, a lakossági hitelezés is visszaesett. A társaság előrejelzése alapján novemberben 71,5 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel. Ennél kevesebb hitelt a háztartások csak januárban (62,1 milliárd forint), februárban (62,6 milliárd forint) és augusztusban (68,9 milliárd forint) vettek fel a jegybank adatai alapján.(MTI)