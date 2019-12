Újra fesztiváloznak a marketingesek

A tavaly 1500 döntéshozóval megrendezett, teltházas Magyar Marketing Fesztivál – a szervezők közleménye szerint – minden eddiginél erősebb szakmai programmal és „show”-val érkezik immár 7. alkalommal 2020. január 23-án. Az esemény célja – a hagyományokhoz híven – a 2020-as év várható üzleti és marketingtrendjeinek bemutatása, a vállalkozások, cégvezetők és döntéshozók felkészítése az idei év kihívásaira.

A rendezvényen több mint 25 előadó – mindannyian az adott szakterület jeles vagy éppen piacvezető képviselői – exkluzív előadása várja a látogatókat. A központi téma ismét: az előttünk álló évre javasolt marketingeszközök, -módszerek, -megoldások bemutatása, amelyek alkalmazásával a vállalkozások fejlődése garantált.

„A feldolgozott témákat a tavalyi évekhez hasonlóan most is hosszas piackutatás előzte meg annak érdekében, hogy a cégvezetők, döntéshozók és szakmabeliek abból választhassanak, ami valóban érdekli őket, amit leginkább fejleszteni szeretnének saját cégükben” – fogalmazott Miklovicz Norbert, a marketingesemény alapító- főszervezője.

„Idén ismét figyelembe vettük a látogatók visszajelzéseit: egy új, e-kereskedelmi teremmel is várjuk a hozzánk látogató cégvezetőket, döntéshozókat. Ebben a teremben a 2020-as év legfontosabb e-kereskedelmi trendjeit, újdonságait mutatjuk be. Minden előadás a korábban megfogalmazott igények szerint magyar, gyakorlatközpontú esettanulmányokat is bemutatnak” – folytatta Miklovicz.





Idén is lesz egy több mint 50 standos szakkiállítás, ahol a kivitelezők nem csak egyedi ajánlatokkal várják a látogatókat, hanem számtalan új terméket, szolgáltatást is bejelentenek a piac számára.

Lesz újra üzleti kapcsolatépítő (networking) rendezvény ahol szakértői segítséggel gyors, moderált üzleti kapcsolatépítésre, kapcsolati tőke megosztására lesz lehetőség. Egy-egy tapasztaltabb kapcsolatépítő akár 100 új kapcsolattal térhet haza, amely egész évben biztosítja számára a fejlődést.

Továbbá folytatódik a „Milliárdosok klubja” betétprogram, amely egy kerekasztal-beszélgetés, ahol milliárdos forgalmú, „kicsiből naggyá lett”, hiteles (sokszor családi cégből kinőtt) cégek vezetői inspirálják tapasztalataikkal a hallgatóságot. Idén a rendezvény főtámogatója a piacvezető, online bankkártyás fizetést biztosító Simplepay by Otpmobil.

A rendezvény részletes programja a www.marketingfesztival.hu oldalon érhető el.