Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek Magyarországra

Szombaton 600 ezer adag Sinopharm-, kedden 480 ezer adag Szputnyik, 355 ezer adag Pfizer-BioNTech- és 19 ezer AstraZeneca-vakcina érkezett Magyarországra, az oltóanyagokkal a regisztráltak első és második körös oltását folytatják – közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A közlemény szerint a héten Moderna-, Janssen- és újabb AstraZeneca-, valamint Sinopharm-szállítmány is várható.

A magyar oltási stratégia legfőbb célja jelenleg, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást. A magyar lakosság 37 százaléka már kapott oltást, szemben a 21 százalékos uniós átlaggal, Magyarország így továbbra is második az uniós oltási ranglistán – írták.

Kiemelték, hogy az oltások pozitív hatása a javuló járványügyi adatokban is érzékelhető: “a járvány harmadik hullámának leszálló ágában vagyunk.”

Eddig 4,5 millióan regisztráltak oltásra és a regisztráltak 73 százaléka már meg is kapta az oltást. Az oltási rend szerint most már bárkit olthatnak, az oltásra váró regisztráltak pedig interneten is tudnak időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon – tudatták.



Kitértek arra is: Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, amelynek eddig a 15 százaléka érkezett meg négy gyártótól – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen. A legtöbb vakcinát – 2,5 millió adagot – a Pfizer szállította. Eddig egy Janssen-szállítmány érkezett, és ezen a héten várható a második, de ezt a vakcinát egyelőre nem alkalmazzák, mert még hatósági vizsgálat alatt áll – tették hozzá.Hangsúlyozták, hogy miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsításáért Magyarország 7 millió adag orosz és a kínai vakcinát is vásárolt, ennek a fele már meg is érkezett. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik vakcinából már 1,8 millió adagot, a megrendelt 5 millió adag Sinopharm-vakcinából pedig már 1,7 millió adagot kapott meg Magyarország – írták.Közölték azt is: a kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban nyilvánosságra hozta a kínai és az orosz szerződéseket, és a kormány arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ők is hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött vakcinaszerződéseket – fűzték hozzá.A közlemény szerint “a baloldal hazugságaival ellentétben nem áll több millió adag vakcina raktárakban,” minden az országba érkező vakcinát rövid időn belül kiszállítanak az oltópontokra és a háziorvosokhoz, az eddig Magyarországra érkezett oltóanyagok nagy részét pedig már felhasználták első és második oltásokra.Az a vakcina, amely már az országban van, de éppen még nincs beoltva, az vagy második körös oltásra biztonsági tartalék, vagy éppen kiszállítás alatt van, vagy hatósági vizsgálat alatt áll, és annak befejezésig nem engedélyezett az oltásra – írták.A honlapon közzétett táblázat szerint Magyarország 23 920 603 adag vakcinát vár az uniós beszerzésből: a Pfizertől 10 874 511, a Modernától 1 723 610, az AstraZenecától 6 513 460, a Janssentől 4 309 022, a CureVactól 500 ezer adagot. Ebből eddig 3 663 745 dózis érkezett meg négy gyártótól: a Pfizer-BioNTechtől 2 563 845, a Modernától 284 400, az AstraZenecától 786 700, a Janssentől 28 800 adag.(MTI)