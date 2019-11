Újabb sztrájkot hirdetett a Lufthansa légiutas-kísérőinek szakszervezete

Újabb sztrájkot hirdetett a Lufthansa légitársaságnál a német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO), ezúttal november 7-re és 8-ra, csütörtökre és péntekre.

A 48 órás munkabeszüntetés valamennyi Németországból induló Lufthansa-járatot érinti – közölte a szakszervezet hétfőn. Kiemelték, hogy a sztrájkot kiterjeszthetik a Lufthansa-csoport németországi leányvállalataira is, a Germanwings, az Eurowings, a Cityline és a SunExpress légitársaságra.

Az UFO legutóbb október 20-án tartott sztrájkot a vállalatcsoportnál, a 19 órás munkabeszüntetés miatt több mint száz járatot kellett törölni. A szakszervezet hétfői közleménye szerint a munkaadók továbbra sem hajlandóak a tárgyalásra, és megkereséseikre sem reagálnak.

A Lufthansa közölte, hogy elítéli a sztrájkfelhívást és igyekszik jogi eszközökkel megakadályozni a szakszervezet akcióját. Dolgoznak egy rendkívüli menetrenden is, arra az esetre, ha mégis elkerülhetetlen a munkabeszüntetés.

A Lufthansa szerint a szakszervezet vezetése szabálytalanul került pozícióba, így tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést. Álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló megállapodás.

Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.(MTI)