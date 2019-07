Újabb szállodapiaci nagyágyú a fővárosban: megnyitott a Barceló Budapest

A világ vezető szállodaláncai közé tartozó Barceló Group üzemelteti a főváros legújabb hoteljét. A 179 szobás, négycsillagos Barceló Budapest a város egyik legnépszerűbb részén, a Király utca 16. szám alatt nyitotta meg kapuit. A korábban több más funkciót is betöltő épületet mintegy két év alatt alakították át, a spanyol társaság 25 évre szóló bérleti szerződést írt alá a fejlesztő Sunbelt Csoporttal. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot.

Megnyitották Budapest legújabb szállodáját a történelmi belvárosban, a VI. kerületi Király utcában. A Barceló Budapest exkluzív dizájnnal, a kétágyas szobák mellett 5 egybenyitható lakosztállyal és magas színvonalú szolgáltatásokkal, egyebek mellett 80 fős konferenciateremmel, tárgyalótermekkel, napi 24 órában nyitva tartó fitneszstúdióval és a városra páratlan kilátást nyújtó Sky Barral várja vendégeit.

Az épület korábban bankszékházként, majd irodaházként működött, a hotellé alakítása 2017 áprilisában kezdődött. Ennek keretében a betonszerkezetig visszabontották, teljes hetedik, részleges nyolcadik szintet, illetve egy új épületszárnyat építettek hozzá. A fenntarthatóság jegyében a létesítmény homlokzatára extra vastagságú hőszigetelés került, a külső alumínium nyílászárók háromrétegű üvegezéssel készültek. A világításról LED fényforrások, a takarékos üzemeltetésről energiahatékony gépészeti berendezések gondoskodnak.





Az épületet egyebek mellett korszerű hűtési-fűtési, automata tűzjelző rendszer, valamint hatékony, az ötcsillagos szállodákra vonatkozó műszaki szabványt is meghaladó zaj- és rezgésvédelmi megoldások jellemzik. A projekt generálkivitelezője az Europroperty Zrt. volt, a beruházás teljes egészében a magyar befektetők tulajdonában álló Sunbelt Csoport saját forrásaiból, illetve kereskedelmi banki finanszírozás bevonásával valósult meg.

A belsőépítészeti megoldásokat a Barceló Group nemzetközileg alkalmazott specifikációját és a hazai szabályzatokat követve az Europroperty tervezői álmodták meg, szem előtt tartva az utca sajátos hangulatát és a nagyközönség, valamint a piac elvárásait is. A 23 és 33 négyzetméter közötti szobák mindegyike kétágyas, egyharmadukhoz erkély is tartozik. A hotel konyhája változatos kulináris palettát kínál, az étterem reggel a szállóvendégeket, napközben pedig a betérni vágyókat is kiszolgálja.

A fejlesztő Sunbelt 2017 októberében kötött bérleti szerződést a világ 22 országában több mint 250 szállodát üzemeltető Barceló Grouppal, amely számára a Banco Santander nyújt bankgaranciát. A spanyol vállalat teljes kapacitása meghaladja az 55 ezer szobát, amelyeket saját foglalási rendszerén, valamint csaknem 700 utazási irodát magában foglaló partnerhálózatán keresztül kínál. A hotel 20 fős személyzettel kezdte meg a működését, a teljes létszám később eléri a 35 főt, emellett külsős munkatársakat is foglalkoztatnak majd.

„A Barceló Budapest immár a második sikeres szállodai projektünk Budapest belvárosában. A VII. kerületi Asbóth utcában 2017 februárjában nyitott meg a szintén négycsillagos Exe Danube, amely a kezdetektől csaknem telt házzal működik. Üzemeltetője az Eurostars Hotel Company tagja, a spanyol Group Hotusa, magát az ingatlant pedig egy német nyugdíjalapnak értékesítettük. A következő években további három hotelberuházást kívánunk megvalósítani. Ehhez kiváló közeget biztosít a hazai turisztikai ágazat dinamikus fejlődése, az ezt lehetővé tevő kedvező adózási környezet, valamint hogy Budapestre élhető és biztonságos desztinációként tekintenek a vendégek” – mondta Török Zsombor, a Sunbelt társtulajdonosa.